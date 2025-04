Pedro Lourenço deixa a entender que Dudu irá deixar o Cruzeiro

O futuro do atacante Dudu pode ser longe do Cruzeiro em breve. Um vídeo nas redes sociais com Pedro Lourenço, dono da SAF do time mineiro, está causando grande polêmica. Na publicação, o empresário indica que o ex-palmeirense não ficará no clube para a sequência da temporada.

O vídeo começa com um torcedor perguntando a Pedro Lourenço sobre o futuro de Dudu, que chegou ao Cruzeiro em 2025 como uma das grandes contratações do elenco. Na resposta, o empresário usou um gesto com as mãos que indica a saída do atacante.

?? DEU RUIM PRO DUDU! Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, indicando que Dudu vai embora do clube. ? Reprodução pic.twitter.com/Dzgsgy6MjU ? Papo Alviverde (@PapoAlviverde_) April 27, 2025

Dudu não foi relacionado para o duelo do Cruzeiro contra o Vasco neste domingo, em Uberlândia. O afastamento ocorreu justamente depois que o atacante deu uma entrevista questionando sua saída do time titular.

Antes da partida contra o Vasco, o técnico Leonardo Jardim disse que a ausência de Dudu não tem relação com suas declarações. "Não tem a ver com isso. Os fatores que envolvem, todos estão cientes, o jogador, a comissão técnica e a diretoria. Trabalharemos em off, sem falar publicamente", disse o treinador português, ao Premiere.