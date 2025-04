Paysandu segura empate com o CRB com um jogador a menos na Série B

Em partida equilibrada, Paysandu e CRB empataram por 1 a 1 na noite deste domingo pela quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida, realizada no Mangueirão, em Belém (PA), contou com os dois gols no fim do primeiro tempo e expulsão de Leandro Vilela no início da etapa final, forçando o time paraense a jogar com um a menos.

O Paysandu segue sem vencer, com três derrotas e dois empates, conquistado nessas duas últimas rodadas. Com dois pontos, segue na zona de rebaixamento (Z-4). Já o CRB, que começou a competição com três vitórias seguidas, está há dois jogos sem vencer. Agora soma dez pontos, mas segue nas primeiras colocações, brigando pela zona de acesso (G-4).

O primeiro tempo foi movimentado do início ao fim. Borasi começou como o grande nome do Paysandu, com duas finalizações, ambas defendidas por Matheus Albino. Já o CRB tentou responder com chutes de fora da área e cruzamentos, mas sem tanto perigo.

Na parte final, porém, as redes balançaram. Aos 40 minutos, Thiaguinho foi acionado pela esquerda, passou por Martinez, que sentiu uma lesão e avançou. Ao entrar na área, ainda deu um belo corte no marcador antes de chutar forte e rasteiro, no cantinho.

Mas a alegria durou apenas três minutos, pois o Paysandu empatou aos 43. Matheus Vargas carregou a bola no meio-campo e deu lindo passe em profundidade para Reverson. Já dentro da área, ele teve tranquilidade para chutar no alto, tirando do goleiro Matheus Albino.

Na volta para o segundo tempo, o CRB teve boa chegada em chute de Gegê, que foi defendido. Pouco depois, o Paysandu ficou com um jogador a menos. Leandro Vilela fez falta por trás de Breno Herculano e recebeu cartão amarelo. O VAR, entretanto, acionou a arbitragem, que mudou para cartão vermelho após revisão.

Mesmo com um jogador a mais, o CRB não conseguiu impor tanta superioridade ofensiva. Abusou muito dos chutes de longe e jogadas aéreas, sem grande perigo. Já o Paysandu, apesar da desvantagem, chegava melhor e teve boa chance com Nicolas, mas ele errou a cabeçada. No final, o CRB teve duas boas chances, uma para fora e outra defendida, mas o placar não se alterou.

Na sexta rodada, o Paysandu volta a campo no sábado, às 20h30, quando visita o Volta Redonda no Raulino de Oliveira. Na terça-feira seguinte (6), às 19h30, o CRB recebe o Cuiabá no Rei Pelé, em Maceió (AL).

A dupla, porém, entra em campo no meio de semana, na ida da terceira fase da Copa do Brasil. Na quarta, às 21h30, o Paysandu encara o Bahia no Mangueirão, enquanto o CRB joga na quinta, às 18h, contra o Santos, na Vila Belmiro.

FICHA TÉCNICA

PAYSANDU 1 X 1 CRB

PAYSANDU - Matheus Nogueira; Edílson Júnior, Luan Freitas, Novillo e Reverson; Ramón Martínez (Dudu Vieira), Leandro Vilela e Matheus Vargas (Espinoza); Rossi (Marlon Douglas), Jorge Benítez (Nicolas) e Borasi (Eliel). Técnico: Luizinho Lopes.

CRB - Matheus Albino; Hayner (Weverton), Henri, Darlisson e Matheus Ribeiro; Higor Meritão, Gegê e Danielzinho (Rafinha); Douglas Baggio (Vinícius Barata), Breno Herculano (Mikael) e Thiaguinho (Rodriguinho). Técnico: Eduardo Barroca.

GOLS - Thiaguinho, aos 40, e Reverson, aos 43 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Hayner, Rafinha e Vinícius Barata (CRB).

CARTÃO VERMELHO - Leandro Vilela (Paysandu).

ÁRBITRO - Paulo Henrique Schleich Vollkopf (MS).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Mangueirão, em Belém (PA).