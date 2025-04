Paulinho lamenta bobeira do Palmeiras na derrota para o Bahia: 'Faltou atenção no final'

O atacante Paulinho, do Palmeiras, lamentou a bobeira do time na derrota para o Bahia por 1 a 0 neste domingo no Allianz Parque, em São Paulo. "Tem dias que a bola não entra e tomamos um gol bobo, faltou atenção no final para tentar fechar os espaços deles", afirmou o jogador na saída de campo ao Premiere.

Ele classificou com uma punição o gol de Kayky nos acréscimos do segundo tempo. "Fomos punidos com um gol, mas segue o trabalho, estamos bem na competição, na Libertadores também. Agora é levantar a cabeça e buscar mais nos próximos jogos", afirmou Paulinho. O resultado tirou o Palmeiras da liderança do Brasileiro e acabou com a série vitoriosa de sete jogos.

O time de Abel Ferreira empilhou atacantes, mas não conseguiu furar o bloqueio adversário. "A gente teve muito volume no segundo tempo, com algumas modificações. Eu entrei, o Estevão, o Roque, jogadores mais agudos, a gente teve muitas oportunidades para fazer o gol", disse o atacante, que substituiu Mauricio.

Além da utilização de Paulinho e a manutenção em campo de Flaco López, Felipe Anderson deu lugar a Vitor Roque, e Estevão entrou no lugar de Facundo Torres. O Palmeiras volta campo no meio da semana, na Arena Castelão, onde enfrenta o Ceará pela Copa do Brasil.