Bahia mantém jejum de Vitor Roque, faz no fim e bate o Palmeiras no Allianz

O Bahia surpreendeu e venceu o Palmeiras por 1 a 0 no Allianz Parque, na tarde de hoje, em jogo válido pela 6ª rodada do Brasileirão.

Kayky, aos 47 minutos do 2º tempo, marcou o gol do triunfo do tricolor baiano. O Palmeiras teve o ataque dos sonhos em campo no 2º tempo, com Paulinho, Estêvão e Vitor Roque, mas não foi o suficiente para a vitória.

O Bahia manteve o jejum de Vitor Roque e isso foi fundamental para o resultado. Aos 23 minutos do 2º tempo, Estêvão cruzou da linha de fundo para trás e encontrou Vitor Roque. O camisa 9 finalizou de primeira e a bola ia entrando, mas Erick salvou em cima da linha. É o 11º jogo de Vitor Roque sem marcar.

Com o resultado, o Palmeiras perdeu a liderança do Brasileirão para o Flamengo. O Rubro-negro tem 14 pontos, e o Alviverde fica na 2ª posição com 13. Já o Bahia foi a 9 pontos e subiu para a 7ª posição da tabela.

O Alviverde volta a campo na próxima quarta-feira (30), às 19h30 (de Brasília), contra o Ceará, na Arena Castelão, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

Já o Bahia visita o Paysandu, no Mangueirão, também na quarta, mas às 21h30. O duelo também é válido pela terceira fase da Copa do Brasil.

Palmeiras e Bahia fazem 1º tempo agitado, mas com pouca emoção

Os primeiros 45 minutos de Palmeiras x Bahia foram intensos, mas com poucas chances claras de gol.

Maurício, do Palmeiras tenta fazer a jogada durante partida contra o Bahia pelo Brasileirão Imagem: Fabio Giannelli/AGIF

As equipes alternaram momentos de domínio, e a melhor chance do 1º tempo foi dos visitantes. Erick Pulga saiu cara a cara com Weverton após passe de cabeça de Willian José, mas o goleiro palmeirense fez grande defesa.

O Palmeiras teve muitas dificuldades para furar a defesa do Bahia, que quando não tinha a bola ficava com os onze jogadores no campo de defesa. O Alviverde finalizou oito vezes na primeira parte, mas não acertou o gol do Bahia.

Já o Tricolor viveu seus melhores momentos no primeiro tempo quando conseguiu explorar a velocidade de Erick Pulga e Ademir nas costas dos defensores palmeirenses.

Abel coloca "ataque dos sonhos" no 2º tempo, mas não foi o suficiente

O técnico palmeirense queria a vitória e o Palmeiras teve em campo quatro atacantes: Vitor Roque, Paulinho, Flaco López e Estêvão.

A equipe melhorou consideravelmente, mas seguiu pecando demais na pontaria. O Palmeiras finalizou 21 vezes na partida, mas só duas delas com direção ao gol.

Estêvão em ação durante Palmeiras x Bahia, duelo do Brasileirão Imagem: Fabio Giannelli/AGIF

O Bahia aproveitou que o Alviverde se lançou ao ataque e marcou o gol do jogo aos 47 minutos da etapa final. Kayky deu uma bela cavadinha para vencer Weverton.

Lances importantes

Maurício desperdiça grande chance. Aos 6 minutos, Felipe Anderson cruzou pela direita, a zaga do Bahia afastou mal e ela sobrou limpa para Maurício na marca do pênalti. O meia do Palmeiras usou muita força e chutou por cima do gol.

Weverton salva o Palmeiras. Aos 22 minutos do 1º tempo, Marcos Felipe bateu tiro de meta, Willian José desviou e Erick Pulga ficou cara a cara com Weverton após ganhar na corrida de Giay. O atacante finalizou em cima do goleiro e perdeu grande chance.

Palmeiras faz grande jogada, mas finalização desvia na defesa. Aos 28, Facundo recebeu lançamento de Giay, cortou para o meio e tocou para Maurício. O meia desviou de cabeça e Flaco López apareceu em boas condições de finalizar, mas a bola explodiu na defesa.

Willian José acerta o travessão. Aos 10 minutos do 2º tempo, Willian José ficou livre na entrada da área e chutou muito forte, Benedetti desviou de cabeça e a bola explodiu no travessão de Weverton. O Bahia ficou muito perto de abrir o placar.

Marcos Felipe salva o Bahia. Aos 16 minutos do 2º tempo, Estêvão recebeu lançamento de Giay, puxou contra-ataque e limpou para a perna esquerda. Ele bateu colocado, e o goleiro do Bahia salvou. Flaco López tento a finalização no rebote e chutou para fora.

Flaco López quase faz de cabeça. No minuto seguinte, Paulinho tabelou com Estêvão e cruzou no meio da área. Flaco cabeceou e a bola passou tirando tinta da trave de Marcos Felipe.

Erick evita gol de Vitor Roque em cima da linha. Aos 23, Estêvão cruzou da linha de fundo para trás e encontrou Vitor Roque. O camisa 9 finalizou de primeira e a bola ia entrando, mas Erick salvou em cima da linha.

Kayky marca o gol do triunfo do Bahia. Aos 47 minutos, Kayke tabelou com Cauly, ficou cara a cara com Weverton e deu uma cavadinha para marcar.

Kayky celebra gol do Bahia sobre o Palmeiras em duelo do Brasileirão Imagem: Fabio Giannelli/AGIF

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 0x1 BAHIA

Data e horário: 27 de abril, às 18h30 (de Brasília)

Competição: 6ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Público: 29.033

Renda: R$ 2.611.886,90

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Tiago Gomes da Silva (GO)

VAR: Wagner Reway (ES)

Gol: Kayky (BAH), aos 47 minutos do 2º tempo

Cartões amarelos: Flaco López (PAL) e Luciano Rodríguez (BAH)

PALMEIRAS: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Benedetti e Piquerez; Aníbal Moreno (Lucas Evangelista), Richard Ríos (Emiliano Martínez) e Maurício (Paulinho); Felipe Anderson (Vitor Roque), Facundo Torres (Estêvão) e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

BAHIA: Marcos Felipe; Gilberto, David Duarte, Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre (Acevedo), Jean Lucas e Everton Ribeiro (Erick); Ademir (Kayky), Pulga (Cauly) e Willian José (Lucho Rodríguez). Técnico: Rogério Ceni.