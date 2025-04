Palmeiras sofre gol no fim, é derrotado pelo Bahia e perde invencibilidade no Brasileirão

Neste domingo, o Palmeiras perdeu do Bahia, por 1 a 0, com gol nos acréscimos do segundo tempo. Kayky anotou o único gol do duelo da sexta rodada do Campeonato Brasileiro, que aconteceu no Allianz Parque. Dessa forma, o Verdão viu a sequência de sete vitórias seguidas ser interrompida.

Com este resultado, o Verdão perdeu a invencibilidade no Brasileirão e a liderança. Assim, a equipe de Abel Ferreira fica com 13 pontos, atrás do líder Flamengo, que tem 14. O Bahia chega a nove pontos, na sétima posição.

As equipes voltam a campo pela sétima rodada do Brasileirão no fim de semana. No sábado, o Bahia recebe o Botafogo, às 21 horas (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA). No domingo, o Palmeiras enfrenta o Vasco, no Mané Garrincha, em Brasília (DF).

Antes disso, ambos os times têm compromissos pela terceira fase da Copa do Brasil, nesta quarta-feira. O Verdão encara o Ceará, na Arena Castelão, às 19h30, enquanto o Bahia enfrenta o Paysandu, no Mangueirão, em Belém (PA).

O jogo

Primeiro tempo

O Bahia teve a primeira finalização mais perigosa do jogo aos cinco minutos. Após tabela com Everton Ribeiro, Jean Lucas ariscou de fora da área, por cima do gol de Weverton. Na sequência o Palmeiras respondeu. Felipe Anderson avançou pela direita, cruzou na área, Gilberto desviou de cabeça e abola sobrou para Mauricio, que isolou. Pouco depois, o Verdão chegou de novo mas a defesa o Bahia afastou.

Aos 12, Erick Pulga recebeu pela esquerda e cruzou para o gol, mas viu Weverton defender. Na sequência, Pulga chegou novamente após troca de passes com Luciano Juba, mas viu Giay chegar antes e fazer o corte. Quatro minutos depois, Marcos Felipe se atrapalhou após recuou de Ramos Mingo, tentou sair jogando, e a bola rebateu em Flaco. Aos 18, o atacante argentino bateu de longe e mandou perto do gol do Bahia.

Com 22 minutos no relógio, Erick Pulga foi lançado em velocidade, ganhou de Giay e invadiu a área, cara a cara com Weverton. A bola ainda sobrou na área e o goleiro defendeu. Aos 28, o Verdão quase abriu o placar. Facundo fez boa jogada, se livrando da marcação, Mauricio ajeitou de cabeça, Flaco López ficou com a sobra e emendou de primeira, mas para fora.

Aos 37, o Bahia avançou pela esquerda com Ademir, que cruzou na área, encontrando Willian José, que furou e a defesa palmeirense afastou o perigo. Pouco depois, o camisa 7 teve mais uma chegada, mas escorregou ao finalizar. Nos acréscimos, Ríos tentou encobrir Marcos Felipe e mandou por cima do travessão.

Segundo tempo

Logo no início do segundo tempo, Estêvão puxou contra-ataque e acionou Vitor Roque pela esquerda, mas não conseguiu concluir a jogada. Na sequência, o Bahia incomodou com Erick Pulga. Ele cruzou para Willian José na área, mas a defesa alviverde afastou. Aos seis, Everton Ribeiro bateu de fora da área e Weverton caiu para fazer a defesa. Quatro minutos depois, a bola sobrou para Willian José, que acertou o travessão.

Aos 16 minutos, o Verdão teve duas grandes chances. Giay acionou Estêvão, que driblou a zaga do Bahia e bateu da entrada da área para defesa de Marcos Felipe. No rebote dentro da área, Flaco López finalizou e mandou perto da trave. Pouco depois, Paulinho fez boa jogada pela direito, cruzou na área e Flaco cabeceou, mandando muito perto da trave.

Vitor Roque teve chance clara aos 23. O camisa 9 recebeu de Estêvão, bateu forte para o gol e viu Erick tirar em cima da linha. Minutos depois, após lançamento de Weverton, Paulinho dominou de primeira e deixou com Estêvão, que finalizou de longe para fora. Aos 37, Flaco recebeu de Vitor Roque e cabeceou por cima do gol. Quatro minutos depois, o Bahia quase marcou. Cauly ganhou de Gómez, foi até a linha de fundo, bateu cruzado e Weverton defendeu.

Buscando o gol, o Palmeiras levou perigo aos 42. Vitor Roque cruzou e Estêvão cabeceou perto do gol de Marcos Felipe. Na sequência, Vitor Roque sofreu falta perto da grande área, mas Estêvão cobrou em cima da barreira. Nos acréscimos, o Bahia aproveitou um vacilo da defesa palmeirense e abriu o placar. Kayky tabelou com Cauly, recebeu na frente de Weverton e mandou por cima do goleiro.

FICHA TÉCNICA



PALMEIRAS 0 X 1 BAHIA

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)



Data: 27 de abril de 2025, domingo



Horário: 18h30 (de Brasília)



Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)



Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Tiago Gomes da Silva (GO)



VAR: Wagner Reway (ES)



Cartão vermelho: nenhum



Cartões amarelos: Flaco López (Palmeiras); Luciano Rodríguez e Cauly (Bahia)



Público: 29.033 torcedores



Renda: R$: 2.611.886,90



Gol: Kayke, aos 47 minutos do 2°T (Bahia)

PALMEIRAS: Weverton; Giay, Benedetti, Gustavo Gómez e Piquerez; Aníbal Moreno (Lucas Evangelista), Richard Ríos (Emiliano Martínez) e Felipe Anderson (Vitor Roque); Mauricio (Paulinho), Facundo Torres (Estêvão) e Flaco López



Técnico: Abel Ferreira

BAHIA: Marcos Felipe; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre (Acevedo), Jean Lucas e Everton Ribeiro (Erick); Erick Pulga (Cauly), Ademir (Kayky) e Willian José (Lucho Rodríguez)



Técnico: Rogério Ceni