Palmeiras promove campanha contra discriminação antes de jogo contra o Bahia; confira

O Palmeiras fará, neste domingo, ações com objetivo de e combater qualquer tipo de discriminação ou ato violento cometido dentro ou fora dos estádios. As ações serão realizadas antes do duelo contra o Bahia, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque.

Antes da partida, um bandeirão com o logo da campanha #SomosSociedade, iniciada em março de 2024, será estendido no centro do gramado. Ainda, as redes sociais do Alviverde e os telões da arena exibirão vídeos de conscientização sobre a necessidade de todos adotarmos comportamentos responsáveis na casa palmeirense.

"Como é de conhecimento público, o Palmeiras vem se posicionando de forma firme contra toda e qualquer forma de preconceito e continuará lutando para que o futebol se transforme em um ambiente livre de ódio. A rivalidade não pode ser usada como justificativa para que crimes de intolerância sigam ocorrendo. O respeito às diferenças tem de prevalecer em todos os momentos", declarou a presidente Leila Pereira.

Como parte das ações, o clube ainda enviará por e-mail a todos os torcedores que compraram ingressos para o jogo deste domingo um manual com condutas não aceitas dentro e fora do estádio. Recentemente, o Palmeiras puniu com a exclusão do Avanti e da plataforma de venda de ingressos para as partidas do clube como mandante o torcedor flagrado fazendo gestos de cunho racista no Allianz Parque.

A situação ocorreu na vitória contra o Cerro Porteño, pela Libertadores. O Verdão também registrou Boletim de Ocorrência para a completa apuração do caso e notificou o indivíduo de que vai acioná-lo na Justiça comum.

Em março, na partida contra o São Paulo válida pela semifinal do Campeonato Paulista, o Verdão promoveu uma campanha contra o racismo, a fim de coibir crimes de intolerância e exigir das autoridades punições mais rigorosas em casos de discriminação. Recentemente, o atacante Luighi foi vítima de racismo em jogo da Libertadores sub-20.

Em conjunto com os demais clubes da Libra e com a LFU (Liga Forte União), o clube enviou à Fifa e à Conmebol uma carta pedindo medidas mais efetivas no combate ao racismo no futebol sul-americano e sugerindo novas providências.