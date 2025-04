Palmeiras, Fundação Dorina Nowill para Cegos e CBF promovem ação de visibilidade e inclusão no Allianz

O Allianz Parque será palco de um momento especial neste domingo antes da partida entre Palmeiras e Bahia, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras e a Fundação Dorina Nowill para Cegos, referência em inclusão e acessibilidade para pessoas cegas e com baixa visão, promoverão, em parceria com a CBF, uma ação de visibilidade e inclusão no Abril Marrom, mês de conscientização sobre a prevenção à cegueira no Brasil.

Como parte da campanha "Pega Essa Visão", os jogadores do Verdão entrarão em campo acompanhados de crianças com deficiência visual, com idade entre 5 e 12 anos.

Assistidas pela Fundação Dorina, elas usarão coletes amarelos que simbolizam a campanha e acompanharão a partida com recursos de audiodescrição oferecidos pela instituição para garantir uma experiência completa, acessível e emocionante.

Além da entrada das crianças, o estádio terá mensagens nos painéis de LED reforçando o alerta sobre os cuidados com a saúde ocular. A ação busca dar visibilidade a dados alarmantes da Organização Mundial da Saúde (OMS): entre 60% e 80% dos casos de cegueira poderiam ser evitados com prevenção e tratamento adequado. No mundo, mais de 250 milhões de pessoas vivem com deficiência visual, sendo 36 milhões cegas.

"A CBF mais uma vez cumpre seu papel a favor da transformação social, participando ativamente de ações inclusivas que deem oportunidades a todos, sem distinção. A entidade tem trabalhado sistematicamente com iniciativas que fazem do futebol uma ferramenta de combate a todo tipo de preconceito em prol de uma sociedade mais justa. Assim abrindo espaço à visibilidade de grupos segmentados que infelizmente ainda vivem à margem, excluídos e vítimas de discriminações", disse o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

Cola pra cá, #MaiorCampeãoDoBrasil! ? Meu elenco já tá pelas alamedas! ? pic.twitter.com/4Xqwk9PiJT ? SE Palmeiras (@Palmeiras) April 27, 2025

"Levar a mensagem de inclusão e prevenção à cegueira para um estádio como o Allianz Parque, durante um jogo de grande visibilidade, é uma oportunidade poderosa de usar o esporte como ferramenta de conscientização. Quando crianças cegas e com baixa visão entram em campo ao lado dos atletas, estamos mostrando a milhões de pessoas que a deficiência visual não é uma barreira para se viver com autonomia, emoção e pertencimento. E isso se torna ainda mais completo com a audiodescrição, que garante uma experiência acessível, envolvente e inclusiva para todos os torcedores com deficiência visual. Essa é a missão da Fundação Dorina: alertar para a importância da prevenção e promover a acessibilidade real", destacou Alexandre Munck, Superintendente Executivo da Fundação Dorina Nowill para Cegos.

Palmeiras e Bahia se enfrentam a partir das 18h30 (de Brasília).