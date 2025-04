Onde vai passar Vitória x Grêmio pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Vitória e Grêmio entram em campo na noite de hoje, às 18h30 (de Brasília), no Barradão, em Salvador, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025.

Onde assistir? A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere (pay-per-view).

O Vitória venceu apenas uma das cinco primeiras partidas. O Leão visitou o Fluminense na rodada anterior e arrancou um empate em 1 a 1.

O Grêmio não vence há quatro partidas no Brasileirão. O Tricolor vem de um empate em 1 a 1 no clássico com o Internacional.

Vitória x Grêmio - Brasileirão 2025