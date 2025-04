City vence o Nottingham com 'ajuda' da trave e vai à final da FA Cup

O Manchester City dominou, fez um gol antes dos cinco minutos em cada tempo e venceu o Nottingham Forest por 2 a 0, na semifinal da Copa da Inglaterra, em Wembley, neste domingo (27). Rico Lewis e Gvardiol marcaram os gols do jogo.

O City vai enfrentar na final o Crystal Palace, que bateu o Aston Villa por 3 a 0, ontem (26). A decisão acontece em 17 de maio.

A Copa da Inglaterra e o Super Mundial são as únicas chances de título para o Manchester City na temporada. Eliminado na Liga dos Campeões e da Copa da Liga Inglesa, o City também não tem mais chances no Inglês: o Liverpool liquidou a liga e se sagrou campeão após atropelar o Tottenham, em Anfield, neste domingo (27).

O treinador Pep Guardiola não termina uma temporada sem levantar taças desde 2016/17, seu primeiro ano à frente do Manchester City. Também foi a única temporada de toda a carreira do espanhol sem títulos como treinador.

Já o Nottingham Forest ainda está vivo na briga por uma vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada. É o sexto no Campeonato Inglês, com 60 pontos, mesma pontuação do Chelsea, primeiro time dentro do G5.

Como foi o jogo

O Manchester City abriu o placar logo na primeira chegada, com Rico Lewis. Kovacic achou belo passe para Rico Lewis, que dominou girando e bateu rasteiro para marcar com menos de cinco minutos de jogo na semifinal.

Depois do gol, o City continuou marcando alto e controlando a posse de bola no campo de ataque. O croata Kovacic reinava no meio de campo, achando passes e fazendo o time jogar.

O Nottingham voltou aceso para o segundo tempo, mas o City esfriou com mais um gol cedo. Depois de Sels e o zagueiro salvarem, Marmoush bateu o escanteio e Gvardiol subiu no terceiro andar para testar e ampliar o marcador.

Precisando correr atrás do resultado, o Nottingham acertou duas bolas na trave em sequência, as duas com Gibbs-White. Na primeira, acertou uma pancada de esquerda e carimbou o travessão. Em seguida, aproveitou vacilo de Gvardiol, driblou Ortega e bateu no pé da trave direita.

A trave do City estava encantada em Wembley: na pressão para diminuir o placar, o Nottingham acertou o poste pela terceira vez no jogo. Hudson-Odoi ganhou no alto e cabeceou na trave, Gibbs-White pegou o rebote e chutou em cima de Ortega.

Lances importantes

1x0. Gol relâmpago em Wembley! Lewis recebeu passe de Kovacic na meia-lua, ajeitou e bateu no cantinho direito do goleiro, rasteiro, sem chances de defesa.

Fora. Nico O'rilley roubou a bola no campo de ataque, limpou o lance e bateu cruzado de longe. A bola passou perto do gol de Sels.

Perdeu! Primeiro lance do segundo tempo, Hudson-Odoi cruzou para Elanga na marca do pênalti. O sueco deslizou e mandou a bola para fora, com perigo.

2x0. Blitz do City! Pressão obrigou Sels a trabalhar e o zagueiro evitar o gol. No escanteio, Marmoush colocou a bola na cabeça de Gvardiol, para ampliar a vantagem.

Na trave! Elanga cruzou para Gibbs-White, que pegou na veia de perna esquerda e mandou no travessão, a bola explodiu no travessão, com direito a barulho em Wembley.

Na trave de novo! E foi Gibbs-White de novo. Gvardiol se enrolou na saída, a bola sobrou para o camisa 10, que limpou Ortega e mandou na trave.

Parece mentira. A trave de Ortega estava encantada. Pressão do Nottingham, Hudson-Odoi ganhou no alto e mandou a bola na trave de novo. Gibbs-White pegou o rebote e bateu em cima do goleiro alemão.