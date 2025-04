Nottingham Forest aposta em receita brasileira contra o City na Copa da Inglaterra

No lendário estádio de Wembley, em Londres, o Nottingham Forest aposta no talento brasileiro para enfrentar o poderoso Manchester City na semifinal da Copa da Inglaterra. O duelo em jogo único acontece às 12h30, no horário de Brasília, e pode marcar o retorno do Forest, maior surpresa desta temporada na Inglaterra, à final da mais tradicional competição do país, após longos 34 anos de ausência.

Treinado pelo português Nuno Espírito Santo, o Nottingham Forest conta em seu elenco com o zagueiro Morato (ex-São Paulo), o volante Danilo (ex-Palmeiras), o zagueiro Murillo e o goleiro Carlos Miguel (ambos ex-Corinthians). Para conseguirem o feito memorável, os Reds terão pela frente uma tarefa difícil: superar o poderoso Manchester City, que disputará sua sétima semifinal de FA Cup consecutiva. O time de Pep Guardiola tem na competição a chance de salvar uma temporada decepcionante, marcada pela eliminação precoce na Champions League e uma campanha mediana na Premier League.

"Estamos fazendo uma temporada brilhante, mas pensamos sempre no próximo capítulo. É claro que o City tem uma grande equipe, e ninguém é tetracampeão inglês à toa, mas nós já provamos recentemente que, com muita organização tática, dedicação e solidariedade entre nós, é possível vencê-los", diz o brasileiro Morato.

No início de março, em confronto pela 28ª rodada do Campeonato Inglês, o Nottingham Forest bateu o time comandado por Pep Guardiola por 1 a 0 em sua casa, o City Ground. Um mês e meio depois, as duas equipes se reencontram em outro palco e em outra competição.

Essa será apenas a segunda vez que o Forest, que conquistou a FA Cup duas vezes em sua história - em 1898 e 1959 - jogará em Wembley desde que o estádio foi reinaugurado, em 2007. Na última ocasião em que chegou à decisão do torneio, em 1991, o time contava com figuras lendárias, como o volante Roy Keane, mas mesmo assim foi derrotado na final pelo Tottenham.

"Temos consciência de tudo o que esse momento representa para algumas gerações de torcedores do Forest que nunca viram o time ir tão longe. Queremos muito honrar essa oportunidade e, quem sabe, presenteá-los ao final da temporada, tanto na liga como na copa", revela Morato, que soma 19 vitórias nos 26 jogos em que atuou pelo clube.

Atual 4º colocado da Premier League após 33 rodadas, o Nottingham Forest estava até 2022 na segunda divisão do país. Agora, pode coroar uma temporada já repleta de grandes feitos, não apenas com a vaga na final da FA Cup, mas também com a classificação à Champions League, torneio que o clube já conquistou duas vezes, mas que não disputa desde 1981.