Memphis sente dores, é substituído no primeiro tempo e vira preocupação no Corinthians

O Corinthians ganhou uma preocupação a mais na derrota parcial para o Flamengo. Memphis Depay sentiu um problema físico e precisou ser substituído ainda no primeiro tempo do confronto, válido pelo Campeonato Brasileiro.

Memphis Depay sentiu dores após uma entrada de Léo Ortiz aos 25 minutos da etapa inicial. O zagueiro do Flamengo foi disputar a bola e acertou a canela do atacante do Timão, que caiu no gramado com a mão na perna direita.

O holandês sinalizou a necessidade da troca ao banco de reservas e, aos 38 minutos, deixou o campo. O interino Orlando Ribeiro, então, promoveu a entrada do meia Igor Coronado.

Memphis deve ser reavaliado pelo departamento médico do Corinthians durante a reapresentação da equipe. Caso tenha uma lesão confirmada, o holandês se juntará ao argentino Rodrigo Garro, que ainda se recupera de uma tendinopatia patelar no joelho direito.

Neste momento, então, o camisa 10 é dúvida para o embate contra o Novorizontino, que acontece nesta quarta-feira. A bola rola às 21h30 (de Brasília), no Estádio Jorge Ismael de Biasi, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

Memphis vinha de uma sequência de quatro jogos como titular. Ele completou os 90 minutos em campo contra Palmeiras, Fluminense, Sport (os três pelo Brasileiro) e Racing-URU, pela Copa Sul-Americana.

Na atual temporada, o atacante já disputou 23 jogos com a camisa do Corinthians, tendo cinco gols marcados e oito assistências distribuídas.