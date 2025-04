Liverpool massacra Tottenham de virada, é campeão inglês e retoma soberania

Com direito a susto, o Liverpool, enfim, soltou o grito de campeão inglês. Após levar um gol com 11 minutos de jogo, o time de Arne Slot ativou o "modo avassalador", goleou o Tottenham por 5 a 1, no estádio Anfield, neste domingo (27), e garantiu o título nacional com quatro rodadas de antecedência.

Solanke abriu o placar para o Tottenham, mas o Liverpool virou ainda no primeiro tempo. Luis Días, Mac Allister e Gakpo marcaram para os donos da casa na etapa inicial. O camisa 18 dos Reds ainda teve um gol anulado por impedimento.

Já Salah comandou a segunda etapa, e bateu até selfie para comemorar o gol. O egípcio anotou o quarto dos donos da casa, e participou da jogada do quinto, de Udogie, contra.

O resultado garantiu o 20º título inglês dos Reds, que voltam a ser os maiores campeões da história da competição, ao lado do Manchester United. Os Reds lideraram a contagem até 1992, com 18 títulos, mas acabaram superados pelo time de Alex Ferguson em 2011.

O Liverpool volta a ser campeão nacional com torcida após 35 anos. Por conta da pandemia de covid-19, a conquista na temporada 2019/20 — sob o comando de Jurgen Klopp — teve arquibancadas vazias.

Mesmo com o título confirmado, o Liverpool só receberá a taça no fim de maio. A entrega acontecerá na última partida do time inglês como mandante, marcada para 25 de maio, contra o Crystal Palace.

Os Reds voltam a campo daqui a uma semana, para enfrentar o Chelsea fora de casa. A partida do próximo domingo será às 12h30 (de Brasília).

Como foi o jogo

O clima era de festa antes mesmo da bola rolar. Precisando apenas de um empate para ser campeão, o Liverpool encontrou um Anfield lotado. Os torcedores fizeram um "corredor vermelho" para receber o ônibus dos Reds e, quando os times subiram para o gramado, cantaram "You Never Walk Alone".

Liverpool se atrapalhou na bola parada, Tottenham não desperdiçou e jogou um balde de água fria em Alfield. Com um time bastante modificado, os Spurs se mostraram muito à vontade no início da partida e não desperdiçaram sua melhor chance para abrir placar e deixar os torcedores do Liverpool apreensivos.

Os Reds acordaram e precisaram de seis minutos para sacramentar a virada. A derrota parcial ligou o time de Arne Slot, que passou a ter mais a posse da bola e acelerar jogadas, principalmente no campo de ataque. A pressão surtiu efeito e, entre os 17 e 23 minutos do primeiro tempo, o Liverpool balançou as redes três vezes, com dois deles validados pela arbitragem.

Liverpool ativou "modo atropelo" e foi para o intervalo com 3 a 1. Empurrado pela torcida, os donos da casa mantiveram o ritmo mesmo com o placar já favorável, aproveitaram um rebote após escanteio para anotar o terceiro abriu a contagem regressiva para soltar o grito de campeão. Nos acréscimos, o Tottenham até esboçou uma reação, mas Alisson pouco trabalhou.

Partida virou ataque contra defesa, e o artilheiro Salah anotou o 16º dele sobre o Tottenham. O Liverpool ignorou o marcado e voltou para o segundo tempo com fome de gols e contou com um letal Mohamed Salah para sacramentar uma goleada em casa. O carrasco do Tottenham se isolou ainda mais na artilharia do Inglês, com 28 gols. O egípcio ainda participou do quinto ao pressionar Udogie, que anotou contra.

Gols e lances importantes

0x1: Aos 11 minutos do primeiro tempo, Maddison cobrou escanteio, Solanke cabeceou e Alisson ficou parado observando a bola ir para o fundo da rede.

1x1: Aos 17 minutos do primeiro tempo, Szoboszlai recebeu na entrada da área, pela direita, e cruzou rasteiro para Luis Díaz deixar tudo igual. O assistente apontou impedimento do meia húngaro, mas o VAR viu posição regular e confirmou o gol.

Quase a virada: Aos 19 minutos do primeiro tempo, Salah dominou na área, tocou para Gravenberch, que rolou para Gakpo mandar para o fundo do gol. A arbitragem apontou impedimento do egípcio, e o VAR confirmou.

2x1: Aos 23 minutos do primeiro tempo, o Liverpool pressionou a saída de bola do Tottenham, Gravenberch roubou, foi derrubado, e a bola sobrou para Mac Allister, que limpou e finalizou de fora da área para anotar o segundo do Liverpool.

3x1: Aos 33 minutos do primeiro tempo, após cobrança de escanteio cortada parcialmente pelo Tottenham, a bola sobrou para Gakpo, que se livrou da marcação e finalizou para anotar o terceiro do Liverpool.

4x1: Aos 17 minutos do segundo tempo, o Liverpool partiu em contra-atque, Szoboslai carregou pelo meio e tocou para Salah, que puxou pelo meio e deixou o dele.

5x1: Aos 26 minutos do segundo tempo, após bate-rebate, a bola sobrou com Arnold, que cruzou rasteiro. Udogie tentou tirar de Salah, mas tocou contra o próprio gol.

FICHA TÉCNICA

Liverpool 5 x 1 Tottenham

Campeonato Inglês - 34ª rodada

Data e horário: 27 de abril de 2025, às 12h30 (de Brasília)

Local: Anfield, em Liverpool (ING)

Árbitro: Tom Bramall

Assistentes: Simon Bennett e Dan Robathan

VAR: Craig Pawson

Gols: Solanke (Tottenham), aos 11 minutos do primeiro tempo; Luis Días (Liverpool), aos 17 minutos do primeiro tempo; Mac Allister (Liverpool), aos 23 minutos do primeiro tempo; Gakpo (Liverpool), aos 33 minutos do primeiro tempo, Salah (Liverpool), aos 17 minutos do segundo tempo, Ufogie (Tottenham, contra), aos 26 minutos do segundo tempo

Cartões amarelos: Gakpo (Liverpool), Elliott (Liverpool), Richarlison (Tottenham)

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold (Endo), Van Dijk, Konate e Robertson; Granvenberch, Szoboszlai (Jones) e Mac Allister (Nuñez); Diaz (Elliott), Salah e Gakpo (Diogo Jota). Técnico: Arne Slot

Tottenham: Vicario; Spence, Danso, Davies e Udogie; Bergvall, Gray (Sarr) e Maddison (Kulusevki); Brennan Johnson, Solanke (Richarlison) e Tel (Odobert). Técnico: Ange Postecoglou