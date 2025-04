Liverpool encerra hegemonia do City e conquista 20º título do Inglês ao golear Tottenham

O Liverpool quebrou a hegemonia do Manchester City e, após quatro temporadas, volta a ser campeão do Campeonato Inglês. O título foi confirmado neste domingo com uma vitória esmagadora sobre o Tottenham por 5 a 1, no Anfield, pela 34ª rodada. No entanto, o troféu só será oficialmente entregue na rodada final, prevista para o dia 25 de maio, frente ao Crystal Palace.

Com a taça, o Liverpool alcança o Manchester United como maior campeão nacional, com 20 títulos. No entanto, este é apenas o 2º título dos Reds desde 1992, ano de criação da Premier League. O último havia ocorrido na temporada 2019/20, em meio à pandemia da Covid-19.

A conquista coroa o bom trabalho do técnico Arne Slot, que chegou sob muitas dúvidas ao substituir Jürgen Klopp. Mesmo assim, o treinador fez um trabalho impecável no Campeonato Inglês, somando 82 pontos - 'apenas' 15 a mais que o vice-líder Arsenal. Ele é o primeiro técnico holandês a conquistar o título do Campeonato Inglês.

A boa fase, inclusive, foi essencial para que Mohamed Salah, um dos principais nomes da equipe, desistisse da ideia de deixar o clube e renovasse até junho de 2027. O egípcio é o artilheiro da competição com 28 gols e, para selar a festa, foi logo deixando o seu diante do Tottenham.

A comemoração do título começou antes mesmo da partida. Milhares de torcedores encheram as ruas de Liverpool com cânticos em apoio ao clube. Muitos foram vistos com réplicas do troféu em mãos. Uma conquista nacional não era comemorada nas ruas desde a temporada 1989/90, já que o título de 2019/20 não pôde ter celebrações públicas devido à Covid-19.

O Liverpool se deixou levar pela festa e entrou em campo desligado. O Tottenham tentou jogar 'água no chope' e abriu o placar aos 11 minutos: Maddison cobrou escanteio na área, e o atacante inglês Solange cabeceou no contrapé de Alisson para abrir o placar.

O gol acordou o time da casa, que passou a dominar a partida. Aos 17, Luis Díaz recebeu passe de Szoboszlai, que estava em posição legal, e empurrou para a rede, empatando o jogo. Com auxílio do VAR, a arbitragem validou o gol.

O Liverpool seguiu sufocando e teve um gol anulado aos 19. Em lance muito parecido com o anterior, Salah lançou Gravenberch na direita da área, e o holandês rolou no meio para Gakpo marcar. Mas, desta vez, havia impedimento claro na jogada. Aos 23, Mac Allister, que fazia um primeiro tempo de altíssimo nível, virou o placar. O volante argentino recebeu na entrada da área e acertou um lindo chute de pé esquerdo.

Antes do intervalo, o Liverpool ainda ampliou com Cody Gakpo. Após cobrança de escanteio pela direita, ele dominou na área, deixou dois marcadores para trás e finalizou cruzado, acertando o cantinho de Vicario.

O segundo tempo foi um verdadeiro passeio para o Liverpool. Sem forçar muito, o time manteve o controle da partida e tinha um objetivo claro: encerrar a festa com um gol de Salah. A estratégia ficou evidente logo aos três minutos, quando, após uma bela troca de passes, Gakpo recebeu livre na área e, em vez de finalizar, tentou o toque para Salah - mas acabou errando a execução.

A insistência, no entanto, foi premiada aos 17. O artilheiro do Campeonato Inglês carregou pela direita, cortou para o meio e, com muita categoria, finalizou rasteiro da entrada da área, acertando o cantinho esquerdo de Vicario. Na comemoração, correu em direção à torcida e tirou uma selfie para eternizar o momento da conquista.

O domínio do Liverpool seguiu absoluto até o apito final. A equipe controlava a posse de bola, girava o jogo com facilidade e não dava qualquer chance de reação ao Tottenham. Aos 23, mais um gol para coroar a conquista: Diogo Jota arriscou chute da entrada da área, a bola desviou na marcação e sobrou para Alexander-Arnold na esquerda. O lateral escorou para o meio da pequena área, e, na tentativa de afastar o perigo, Udogie acabou dividindo com Salah e mandou contra o próprio gol, selando a vitória com chave de ouro no Anfield.

A festa era tão grande que a partida chegou a ser brevemente interrompida nos minutos finais, quando várias bexigas vermelhas lançadas pelas arquibancadas invadiram o gramado. Os jogadores ajudaram a estourá-las, em clima de pura celebração, antes que a bola voltasse a rolar para os instantes derradeiros.

Já campeão, o Liverpool volta a campo para enfrentar o Chelsea no domingo, às 12h30, pelo horário de Brasília, no Stamford Bridge. Apenas cumprindo tabela nesta reta final, o Tottenham desafia o West Ham no sábado, às 11h, no estádio Olímpico de Londres.