Léo Jardim exalta Cássio e lamenta chances perdidas em derrota do Vasco: "Só faltou o gol"

A frustração era visível nos rostos vascaínos após a derrota por 1 a 0 para o Cruzeiro, neste domingo, no Parque do Sabiá. Mais uma vez, o time criou oportunidades, teve volume de jogo, mas saiu de campo sem pontuar, ampliando a sequência sem vitórias no Brasileirão para três jogos e intensificando a pressão sobre o técnico Fábio Carille.

Na análise pós-jogo, o goleiro Léo Jardim, um dos poucos a se salvar na partida, resumiu o sentimento e, em um gesto de grande classe, exaltou o nome do jogo: o goleiro adversário, Cássio.

Cássio vinha de uma semana turbulenta. Uma falha sua custou caro ao Cruzeiro na derrota para o Palestino pela Sul-Americana na quinta-feira, gerando muitas críticas. Contra o Vasco, porém, ele foi gigante, fechando o gol e sendo o principal responsável por segurar o placar. Léo Jardim, reconhecendo a dificuldade da posição e a importância da performance do colega, fez questão de elogiá-lo.

"Acho que pra gente faltou o gol. Muito por aí. O Cássio fez uma grande partida, fico muito feliz por ele, porque a gente se coloca no lugar, somos todos companheiros de profissão," afirmou Jardim na saída de campo, demonstrando empatia.

"Nunca é legal quando vemos um companheiro passando por uma situação como essa, com o pessoal pegando no pé. Então, fico muito feliz pela partida que ele fez hoje."

Para Léo Jardim, a explicação para o resultado negativo do Vasco foi clara: a falta de pontaria e a tarde inspirada do goleiro rival.

"Acho que só faltou o gol pra gente. Tivemos um bom volume, criamos as oportunidades, mas não convertemos em gol. Finalizamos, mas o Cássio estava inspirado e é dar os parabéns pra ele," concluiu o arqueiro cruzmaltino.

E Jardim tinha razão. O Vasco, especialmente no primeiro tempo, acumulou chances claras defendidas por Cássio: uma cabeçada à queima-roupa de Coutinho, uma finalização de Paulo Henrique após linda arrancada individual, um chute de Hugo Moura dentro da área e, já no segundo tempo, uma bomba de Victor Luís. Em todas elas, o goleiro cruzeirense levou a melhor. Para Cássio, que desabafou após o jogo, foi uma tarde de redenção pessoal.

"Glória a Deus por tudo, porque ele nos dá força nos momentos mais difíceis. A gente é ser humano, erra e acerta. Nunca fui de me omitir sobre as coisas, mas a gente vive momento em que as pessoas estão mais preocupadas em dar pedradas na gente, tentar humilhar as pessoas. Vamos ficar doentes, o ser humano está ficando doente. Agradecer a todos do Cruzeiro, porque estamos juntos. Feliz pela vitória, porque demos uma resposta boa, com um time de homens e de pessoas comprometidas", desabafou Cássio.

Para o Vasco, no entanto, a derrota dói. O time estaciona nos 7 pontos, cai para a 11ª posição e segue sem somar pontos como visitante no campeonato. A pressão sobre Fábio Carille, já existente, atinge um nível crítico após mais um resultado negativo e atuações que, apesar de criarem chances, não se convertem em vitórias.

A chance de virar a página e buscar um resultado positivo para aliviar a tensão vem já na quinta-feira (01/05), quando o Vasco visita o Operário-PR, pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Pelo Brasileirão, o desafio seguinte é no domingo (04/05), contra o Palmeiras, em São Januário, onde a vitória se torna quase obrigatória para acalmar os ânimos na Colina.