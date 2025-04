Dudu já era? Colunistas debatem futuro do atacante no Cruzeiro

A trajetória do atacante Dudu no Cruzeiro mal começou e já pode estar perto do fim. Milly Lacombe e Renato Maurício Prado debateram a situação, no Fim de Papo.

O atacante reclamou publicamente por não ser titular e acabou cortado dos relacionados para a partida contra o Vasco. Por fim, antes da partida contra o cruzmaltino, Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, gesticulou para a torcida sinalizando que o atacante não deve seguir na Raposa. Uma reunião entre as partes durante a semana deve decidir os próximos passos.

RMP: Pedrinho aceitou pagar um absurdo

Quem será o próximo trouxa que vai contratar o Dudu e pagar o caminhão de dinheiro que ele ganha para não jogar nada? O Pedrinho, que tem dinheiro para todo lado, aceitou pagar um absurdo para o Dudu, que já não jogava nada no Palmeiras. [...] O Dudu não joga mais nada. O Dudu já era.

Renato Maurício Prado

Milly: Dudu pode sair pela porta dos fundos de novo

O Dudu está em um voo egoico, como Ícaro voando perto do Sol. E desse voo ele já caiu. Ele já saiu pela porta dos fundos no Palmeiras e vai sair pela porta dos fundos no Cruzeiro. O Dudu já era.

Milly Lacombe

