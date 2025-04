Interino do Corinthians revela conversa com Dorival e lamenta goleada: "Pedimos desculpas ao torcedor"

A provável despedida do interino Orlando Ribeiro no comando do Corinthians não poderia ter sido pior. Na tarde deste domingo, o Timão foi completamente dominado e goleado pelo Flamengo, perdendo por 4 a 0 no Maracanã, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.

Acertado com o Corinthians desde a última sexta-feira, Dorival Júnior deve ser anunciado em breve como novo técnico do Timão. Em coletiva pós-jogo neste domingo, Orlando Ribeiro lamentou o fato de passar o comando do time ao novo treinador num contexto como o atual.

"É ruim, né. Eu conheço o professor Dorival há um bom tempo. Nós gostaríamos de ter entregado de uma maneira melhor, mas infelizmente foi assim. Só pedimos desculpas ao torcedor, e isso é importante falar, porque nós sabemos o quanto é ruim eles voltarem para casa, ou estarem em casa assistindo ao jogo, e nós apresentarmos essa derrota. Mas o Corinthians é muito grande. Nós temos que seguir, agora com o professor Dorival, e eu tenho certeza que eles vão se recuperar o mais rápido possível", afirmou o interino.

Dorival Júnior, inclusive, esteve no camarote do Maracanã neste domingo e presenciou a dura derrota do Timão. O interino do Corinthians revelou que o treinador esteve nos vestiários do estádio para um breve papo.

"Nós nos encontramos agora no vestiário. Conversamos muito pouco sobre o jogo, porque já tínhamos tudo elaborado. Tivemos uma conversa com ele, sim, naturalmente, falando um pouco sobre o jogo, e conversamos sobre coisas nossas também", contou Orlando.

O 11 inicial do Alvinegro neste domingo contou com três meio-campistas de origem e um trio de ataque, mas segundo Orlando Ribeiro, Romero foi uma espécie de meia para tentar fechar os espaços. A estratégia, contudo, não deu certo, e o Corinthians sofreu três gols nos primeiros 40 minutos de jogo.

"Nós temos que colocar também que o Corinthians vem numa sequência muito pesada, e nós não tivemos muito tempo de dia a dia. Você consegue fazer substituições, entrar com uma equipe ou outra, quando você tem um dia a dia ali. Procuramos mexer o menos possível. Quando você fala sobre um 4-3-3, na realidade estávamos em um 4-4-2. O Romero conseguia fechar um pouco mais nos outros jogos e tentou nesse", justificou Orlando.

"Temos que colocar também que levamos o gol muito cedo, e acredito que as estratégias ficam um pouco de lado. Até se ajustar novamente em campo, até eles se entenderem novamente, levamos o segundo. Foi bem difícil o jogo, mas sabíamos que precisávamos de mais um homem no meio-campo, e esse homem era o Romero", concluiu o interino.

O resultado deste domingo fez com que o Timão perdesse posições na tabela da Série A. O time alvinegro ocupa, neste momento, a 11ª colocação, com os mesmos sete pontos do início da rodada.

Agora, o Corinthians volta suas atenções para a disputa da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, o Alvinegro visita o Novorizontino, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, no jogo de ida da terceira fase.

Para o embate diante do Novorizontino, o Corinthians vive a expectativa de contar com Dorival Júnior, que acertou os detalhes de sua chegada ao clube na última sexta-feira. O treinador ainda não foi anunciado oficialmente, mas sua contratação, até o fim de 2026, deve ser oficializada em breve.