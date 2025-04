Grêmio cede empate ao Vitória e segue no Z4 do Brasileirão

Neste domingo, o Grêmio amargou mais um resultado ruim pelo Campeonato Brasileiro. O Tricolor Gaúcho visitou o Vitória, no Barradão, em Salvador (BA), em jogo válido pela sexta rodada da liga nacional, e empatou em 1 a 1. Jemerson abriu o placar para o Grêmio, e Carlinhos deixou tudo igual para os donos da casa.

Com o resultado, o Grêmio segue na zona de rebaixamento. Os comandados de Mano Menezes ocupam a 18ª posição, com cinco pontos e apenas uma vitória. O time baiano figura na 16ª colocação, com seis unidades.

A equipe gaúcha vira a chave e passa a focar no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, o time visita o CSA, em Maceió, às 21h30 (de Brasília). O Vitória volta a campo no sábado, às 18h30, contra o Ceará, no Castelão, pelo Brasileiro.

O Grêmio inaugurou o marcador aos 20 minutos do primeiro tempo. Após cobrança de escanteio de Cristaldo, Wagner Leonardo desviou de cabeça. A bola sobrou no pé de Jemerson, que mandou para o fundo das redes.

O Vitória voltou melhor do intervalo e empatou o jogo aos 20 minutos. Jamerson cobrou falta na segunda trave, Tiago Volpi saiu mal do gol e Carlinhos cabeceou para deixar tudo igual em Salvador.

FICHA TÉCNICA



VITÓRIA 1 X 1 GRÊMIO

Local: estádio do Barradão, em Salvador (BA)



Data: 27 de abril de 2024 (segunda-feira)



Horário: 18h30 (de Brasília)



Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)



Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)



VAR: Rafael Traci (SC)



Público: 18.688 pessoas



Cartões amarelos: Pepê, Carlinhos, Claudinho, Matheuzinho (Vitória) / Villasanti (Grêmio)



Cartões vermelhos: nenhum

GOLS: Carlinhos, aos 20? do 2º tempo (Vitória) / Jemerson, aos 20? do 1º tempo (Grêmio)

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Claudinho, Lucas Halter, Zé Marcos e Jamerson; Ronald Lopes, Pepê (Baralhas) e Matheuzinho (Ricardo Ryller); Erick (Fabri), Janderson (Lucas Braga) e Gustavo Mosquito (Carlinhos).



Técnico: Thiago Carpini.

GRÊMIO: Tiago Volpi; Igor Serrote, Jemerson, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi, Villasanti (Cuéllar), Cristian Olivera (Aravena), Cristaldo (Monsalve) e Edenílson (Nathan); Braithwaite (André).



Técnico: Mano Menezes.