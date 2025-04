Futuro na Seleção? Reunião pode definir o futuro de Ancelotti no Real Madrid

Após a derrota para o Barcelona na final da Copa do Rei no último sábado, Carlo Ancelotti parece viver seus últimos momentos como técnico do Real Madrid. Segundo o jornal Marca, o treinador deve ter uma reunião com o Presidente Florentino Pérez para definir seu futuro à frente dos Merengues.

Derrota en la prórroga de la final de la Copa del Rey. ? Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 26, 2025

Conforme a informação do jornal espanhol, seria necessária uma grande reviravolta para o seguimento do italiano no comando técnico do Real. Caso sua demissão não aconteça nos próximos dias, é esperada a saída do treinador ao final do Campeonato Espanhol.

Apesar do elenco estrelado, o time de Vinicius Júnior e companhia acumula resultados contestáveis na temporada. Os Blancos foram eliminados da Liga dos Campeões nas quartas de finais, para o Arsenal. Na Supercopa da Espanha, foram derrotados na final também para o Barcelona, e ocupam a vice-liderança na Laliga, com 72 pontos.

Quem acompanha de perto toda essa situação é a CBF. A confederação tentou a contratação de Ancelotti para a Seleção Brasileira em 2023, porém foi frustrada com a recusa do treinador. Agora, sem comandante após a demissão de Dorival Júnior, a entidade busca entrar em conversas com o técnico novamente.

Caso não perca o cargo, Ancelotti deve estar no banco do Real Madrid no próximo domingo, quando a equipe enfrenta o Celta de Vigo no Santiago Bernabéu. O confronto pela 34ª rodada do Espanhol está marcado para às 9h (de Brasília).