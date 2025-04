Fortaleza publica nota sobre gol anulado diante do Sport: "Inaceitável"

O empate entre Fortaleza e Sport em 0 a 0, no último sábado, ficou marcado por uma polêmica na arbitragem. Após revisão no VAR, Matheus Candançan anulou o gol marcado por Yago Pikachu, que daria a vitória para o Tricolor na Ilha do Retiro. Por meio de suas redes sociais, a equipe visitante se manifestou nas redes sociais criticando a decisão do juiz.

"O Brasileirão é um dos maiores campeonatos nacionais do mundo, um dos mais difíceis, e erros como esses são inaceitáveis. Sentimento de revolta que reflete nos atletas em campo e em toda a Nação Tricolor. É uma falha que, independente da situação que vive o futebol brasileiro, não pode acontecer em qualquer circunstância", diz a nota.

É simplesmente inacreditável o que o Brasil inteiro viu diretamente da Ilha do Retiro: a bola passa a linha e, com direito a checagem em vídeo, a arbitragem não marca o gol para o Fortaleza. O Brasileirão é um dos maiores campeonatos nacionais do mundo, um dos mais difíceis, e... pic.twitter.com/8es3dJKHAI ? Fortaleza Esporte Clube ? (@FortalezaEC) April 27, 2025

O gol invalidado foi marcado aos 36 minutos da segunda etapa. Pikachu aproveitou uma sobra dentro da área adversária e finalizou de esquerda, a bola bateu no travessão e pingou no chão, muito próxima à linha do gol.

"É simplesmente inacreditável o que o Brasil inteiro viu diretamente da Ilha do Retiro: a bola passa a linha e, com direito a checagem em vídeo, a arbitragem não marca o gol para o Fortaleza", completou o clube.

Marcelo Paz, CEO do Fortaleza também fez um pronunciamento sobre o acontecimento. "Venho aqui mostrar minha indignação com o gol anulado, todo mundo viu que foi gol. Nosso vestiário está indignado porque trabalhamos muito, a vitória seria importantíssima, mas quem tinha que ver o gol não viu. É impressionante como a câmera é inconclusiva, sendo que o VAR está aí para isso", disse.

Até o momento, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ainda não se manifestou sobre a polêmica.

Pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, o Fortaleza retorna aos gramados nesta terça-feira, quando enfrenta o Retrô, na Arena de Pernambuco, às 19h (de Brasília).