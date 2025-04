Fora de casa, Palmeiras bate União Suzano e estreia no Paulistão sub-20 com vitória

O Palmeiras começou o Campeonato Paulista sub-20 com vitória. Neste domingo, o Verdão venceu o União Suzano por 4 a 2, no Estádio Francisco Marques Figueira, em Suzano. Os gols palestrinos foram marcados por Agner (duas vezes), Juan Francisco e Giulio.

Bicampeão em 2023, o Verdão busca agora o seu 14º título estadual Sub-20. Desde 2017, o clube já conquistou seis taças na categoria, consolidando-se como uma das principais forças do futebol de base paulista.

Inserido no Grupo 2, o Palmeiras larga o Paulistão na terceira posição, com três pontos. O Verdão tem como próxima partida pelo Estadual o Referência, no sábado (03), às 15h (de Brasília), na Academia de Futebol 2, em Guarulhos.

Além do Paulista, o Palmeiras também disputa o Campeonato Brasileiro sub-20. O próximo compromisso será fora de casa, contra o Grêmio, na quarta-feira (30), às 15h, no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul.

Já o União Suzano, derrotado, é o 13º colocado e tem como próximo compromisso o RB Bragantino, no mesmo dia e no mesmo horário do jogo do Alviverde.

O Estadual deste ano apresenta um formato diferente: 48 clubes estão divididos em três grupos com 16 equipes cada. Na primeira fase, os times se enfrentam em turno único dentro de suas chaves, e os dez primeiros de cada grupo, além dos dois melhores 11º colocados, garantem vaga no mata-mata.