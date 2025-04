Flamengo atropela, goleia o Corinthians diante de Dorival e vira líder

Do UOL, no Rio de Janeiro

Foi um passeio do Flamengo e uma atuação constrangedora para o Corinthians. O confronto entre as duas maiores torcidas do mundo no Maracanã terminou 4 a 0 para o rubro-negro, pela sexta rodada do Brasileirão.

Para o Flamengo, uma atuação que afasta as incertezas ofensivas que rondaram o time nos últimos jogos. Foi a segunda goleada neste Brasileirão, depois dos 6 a 0 no Juventude.

Para o Corinthians, um recado claro de que o novo técnico Dorival Júnior — que estava no estádio — terá muito trabalho pela frente.

Os gols foram feitos por Cebolinha, Arrascaeta e Pedro, duas vezes.

O uruguaio, inclusive, se isolou na artilharia do campeonato, com cinco gols.

O Flamengo chegou a 14 pontos no Brasileirão e assume momentaneamente a liderança do campeonato. Agora, o time seca o Palmeiras, que encara o Bahia às 18h30.

Já o Corinthians parou nos sete pontos, ficando, por ora, em 11º.

Na próxima rodada, o Flamengo visita o Cruzeiro, domingo, às 18h30. É o reencontro com Gabigol.

Já o Corinthians recebe o Internacional, sábado, às 18h30.

Flamengo avassalador

A festa de 60 anos da Globo foi, na verdade, uma celebração rubro-negra.

Show de Belo? Bem, o palco estava pronto para o time de Filipe Luís e galera não se decepcionou. No primeiro tempo, o Flamengo abriu 3 a 0.

O time não demorou a mostrar uma cara diferente em relação à efetividade do ataque nos últimos jogos.

A seca de duas partidas acabou logo aos cinco minutos. Cebolinha recebeu na esquerda, avançou com espaço e acertou chute rasteiro no canto.

O repertório do Flamengo: toque de bola envolvente, jogadas rápidas e mais objetivas, precisão nas coberturas.

O Corinthians teve só um chute mais perigoso, depois de uma bola invertida para Carrillo.

Foi um momento em que o Flamengo marcou com linhas mais baixas e deu espaço. Em contrapartida, teve campo para construir lances com "notas artísticas".

O segundo gol foi com Arrascaeta. E o terceiro, depois de uma falha bisonha de Hugo, com Pedro.

Foi o primeiro jogo do camisa 9 como titular desde que voltou após lesão grave no joelho. Foi o terceiro gol dele no ano. O quarto viria na etapa final.

Os 3 a 0 no primeiro tempo saíram baratos. Pedro e Arrascaeta, com um chute do meio-campo, poderiam ter feito gols antológicos.

A provocação ao ex

A relação entre Hugo Souza e a torcida do Flamengo foi um capítulo à parte no jogo.

Formado na base do Fla e agora cheio de amores no lado corintiano, o goleiro estava sendo vaiado a cada toque na bola.

Mas isso depois virou um irônico grito de "Hugo". O gatilho? A entregada nos pés de Pedro que gerou o terceiro gol do Fla. Teve grito não só depois do gol, mas também na saída para o intervalo.

O que Dorival viu

Dorival chegou às cabines do Maracanã para assistir ao jogo pouco antes de a bola rolar. Foi o último jogo sob o comando do interino Orlando Ribeiro.

Curiosamente, ele frequentou aquele mesmo espaço nos últimos meses como técnico da seleção, observando potenciais convocados.

Agora, a missão é outra. Na chegada, já confirmou que assina contrato amanhã com o Corinthians.

Ao lado do diretor de futebol, Fabinho Soldado, ele se deparou com um time que precisa de muitos ajustes.

E ainda por cima ficou sem Memphis Depay logo no primeiro tempo. Já estava 3 a 0. Ele reclamou de dores após uma falta de Léo Ortiz.

Virou goleada

O Flamengo no segundo tempo controlou o jogo de forma magistral. A fluência dos passes, movimentação, chances criadas.

Poderia já ter ampliado quando Arrascaeta parou na trave ou quando Hugo defendeu chute de De La Cruz na área, entre outros lances que não viraram gol por detalhe.

O Corinthians já estava nocauteado. As tentativas de contra-ataque não vingaram. Rossi fez pouquíssimo na etapa final.

O quarto gol do Flamengo foi de pênalti. O VAR chamou Ramon Abatti Abel para checar um biquinho na perna de Arrascaeta na área. A checagem mudou a decisão de campo.

Quem converteu? Pedro, que sentiu cãibras logo depois e foi substituído em um dos momentos apoteóticos do domingo.

O Flamengo manda um recado de que, quando está encaixado, é difícil de parar. O desafio é manter a consistência nesta longa temporada.

Ficha técnica

Flamengo 4 x 0 Corinthians

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data/Hora: 27/4/2025, às 16h

Árbitro: Ramon Abatti Abel (Fifa-SC)

Assistentes: Bruno Boschilia (Fifa-PR) e Thiaggo Americano Labes (SC)

Cartões amarelos: Ayrton Lucas, Wesley (FLA); Romero (COR)

Gols: Everton Cebolinha, 5'/1ºT (1-0); Arrascaeta, 33'/1ºT (2-0); Pedro, 36'/1ºT (3-0), aos 33'/2ºT (4-0)

Flamengo: Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Aryton Lucas; Erick Pulgar (Allan), De La Cruz, Gerson (Matheus Gonçalves), Arrascaeta (Plata) e Cebolinha (Luiz Araújo); Pedro (Bruno Henrique). Técnico: Filipe Luís

Corinthians: Hugo Souza, Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Angileri; Raniele (Maycon), Carrillo (Martínez) e Breno Bidon; Memphis Depay (Igor Coronado), Romero (Talles Magno) e Yuri Alberto. Técnico: Orlando Ribeiro