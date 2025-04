Flamengo tropeça em casa e série contra o Caxias fica empatada nas oitavas do NBB

O Flamengo viu o Caxias do Sul Basquete surpreender no Tijuca Tênis Clube e empatar a série das oitavas de final do NBB. Neste domingo, o Rubro-Negro foi derrotado por 78 a 76, em uma partida equilibrada do início ao fim. Agora, a série está igualada em 1 a 1 e o time carioca precisa reagir para seguir na briga pelo título.

O próximo encontro entre Flamengo e Caxias será na terça-feira (29), às 21h (de Brasília), novamente no Tijuca. Se necessário, o quarto jogo será no dia 2 de maio, no Sesi, e o quinto e decisivo confronto está marcado para o dia 5 de maio, no Maracanãzinho.

Depois de uma atuação dominante no primeiro jogo, vencendo por 98 a 52, o Flamengo encontrou muito mais dificuldades desta vez. Apesar de ter crescido no segundo e terceiro quartos, a equipe comandada por Sergio Hernandez falhou nos momentos decisivos e viu o veterano Shamell, de 44 anos, liderar o Caxias com 25 pontos, 6 rebotes e 3 assistências. Alexey Borges foi o destaque flamenguista, com 19 pontos e 7 assistências.

O duelo começou com o Flamengo desligado e tomando decisões ruins no ataque. O Caxias aproveitou e abriu vantagem no primeiro quarto (16 a 9). No segundo período, o Rubro-Negro voltou melhor, equilibrando o jogo e empatando o placar em 34 a 34 antes do intervalo. O equilíbrio se manteve no terceiro quarto, com boas atuações de Alexey e Shamell, e o empate em 56 a 56.

No último período, o Caxias foi mais eficiente ofensivamente. Mesmo com uma reação nos minutos finais e uma virada momentânea do Flamengo, Shamell decidiu a partida com uma cesta a 8 segundos do fim. Na posse final, Shaq Johnson errou o arremesso de três, selando a derrota rubro-negra.

Outros resultados deste domingo pelo NBB:

Pinheiros 77 x 76 Unifacisa