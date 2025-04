Federação apoia cartão amarelo a Kane, que o tira do possível jogo do título do Bayern

Aos 31 anos e com uma carreira já consolidada, o atacante Harry Kane pode comemorar o primeiro título de sua carreira na arquibancada. O artilheiro do Campeonato Alemão, com 24 gols, recebeu cartão amarelo no primeiro tempo da vitória do Bayern de Munique por 3 a 0 sobre o Mainz no sábado por segurar a bola após a marcação de uma falta.

A três rodadas do fim do campeonato, o time de Munique tem 75 pontos, contra 67 do atual campeão, o Bayer Leverkusen, e se vencer o Leipzig no sábado garante o 13º título nos últimos 14 anos. Kane está suspenso automaticamente por ter tomado o quinto cartão amarelo na temporada.

Kane criticou a "decisão louca" do árbitro Bastian Dankert na zona mista após a vitória sobre o Mainz. Marco Fritz, responsável pela avaliação do desempenho dos árbitros da Federação Alemã, afirmou neste domingo que a advertência foi tecnicamente correta.

"O cartão amarelo foi 100% apoiado pelas regras", afirmou Fritz. "Um árbitro tem que avaliar a partida naquele dia", acrescentou, dizendo que não importa se é o quinto ou o décimo cartão amarelo do jogador na temporada.

Se o Bayern não derrotar o Leipzig e o Leverkusen vencer o Freiburg no domingo, Kane terá outra chance de estar em campo quando o Bayern receber o Borussia Mönchengladbach na penúltima rodada do Alemão.