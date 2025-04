Ian Garry e Carlos Prates esbanjam fair play em encontro após UFC Kansas City; veja

Ian Machado Garry e Carlos Prates podem ter se provocado e criado uma rivalidade inflamada para a luta principal do UFC Kansas City. Mas após compartilharem o octógono por 25 minutos durante uma batalha no último sábado (26), os protagonistas do evento criaram um respeito mútuo um pelo outro. E isso ficou explícito em um encontro entre o brasileiro e o irlandês logo após o combate, nos bastidores do show, em que ambos esbanjaram fair play.

Através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), 'The Future', como é conhecido, compartilhou o registro. Em tom respeitoso, Ian Garry elogiou a vontade e poder de fogo de Carlos Prates que, por pouco, não o nocauteou nos rounds finais do confronto. Por sua vez, o representante da 'Fighting Nerds' agradeceu o irlandês pelo duelo e projetou um novo encontro entre os dois no futuro.

"Você é sinistro, você tem um coração muito grande. 100%. Isso aqui (sua mão), p*** que pariu. É forte demais, que poder na mão. Vou voltar para o Brasil. Se precisar da minha ajuda, vamos lá. Você é brasileiro e quero ver todos os brasileiros lá em cima. Respeito, mano", destacou Garry, enquanto também ouvia seu rival

"Obrigado por aceitar a luta. Sinto que nos veremos mais uma vez. Talvez pelo título", respondeu Prates.

Hype do brasileiro contido

Apontado como 'Revelação do Ano' no UFC em 2024, com quatro vitórias - todas por nocaute - no período, Prates rapidamente se tornou um dos atletas mais populares dos meio-médios (77 kg), já figurando no ranking da categoria. O 'hype' ao redor do nome do brasileiro, porém, foi parcialmente contido com sua primeira derrota na liga presidida por Dana White. Mas apesar do revés, o striker de Taubaté (SP) não saiu em baixa do evento, visto que competiu em alto nível por cinco rounds e, por pouco, não liquidou a fatura na reta final do combate contra Ian Garry.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por 'The Future' Ian Machado Garry (@iangarry)

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok