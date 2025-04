Ex-São Paulo, Belletti leva sub-19 do Barcelona à final da Champions

Quase duas décadas depois de marcar o gol heroico que garantiu ao Barcelona o título da Champions League de 2006 diante do Arsenal, o ex-lateral do São Paulo, Juliano Belletti, hoje treinador da equipe sub-19 do Barça, está prestes a conquistar o maior título europeu da categoria.

Nesta segunda-feira, às 13h (de Brasília), em Nyon, na Suíça, o Barcelona enfrenta o surpreendente Trabzonspor, da Turquia, em busca do triplete na temporada. Desde julho de 2023 em La Masia, o brasileiro confia muito numa boa exibição dos talentos da Catalunha.

"Os rapazes estão confiantes, que é o que pedimos sempre, e estão entusiasmados. Tento controlar a ansiedade de jogar a final, deixar os pés bem assentes na terra e valorizar tudo o que fizemos para chegar até aqui", afirmou o treinador, que sabe como poucos a importância de manter a cabeça fria em momentos decisivos.

? @julianobelletti: "El treball en equip és el que ens ha portat fins a la final i això és el que ens pot fer campions" ? Les declaracions del tècnic del Juvenil A i del jugador, Juan Hernández, prèvies a la final de la @UEFAMensYouth d'aquest dilluns ?? pic.twitter.com/GhOKgBI60T ? FC Barcelona - Masia (@FCBmasia) April 27, 2025

Sob o comando de Juliano Belletti, a equipe já assegurou dois títulos importantes: o Campeonato Espanhol sub-19 e a Copa do Rei Juvenil.

Para chegar à decisão da Young Champions League, o Barcelona enfrentou Bayern de Munique, Aston Vila, Borussia Dortmund e Stuttgart, até eliminar o AZ, da Holanda, na semifinal. Já a surpreendente equipe turca, eliminou os italianos Atalanta, Juventus e Inter, entre seus adversários até chegar na decisão.

Pentacampeão Mundial pela Seleção Brasileira em 2002, Belletti teve uma das carreiras mais vitoriosas como jogador de futebol, com títulos basicamente por todos os clubes onde atuou, especialmente pelo Barcelona e Chelsea. No Brasil, Belletti foi revelado pelo Cruzeiro, e atuou por São Paulo, Atlético Mineiro e Fluminense.

A carreira de treinador começou em 2021 como auxiliar técnico do Cruzeiro, até assumir a equipe sub-20 do São Paulo entre 2022 e 2023. Em julho de 2023 ingressou como treinador do Barcelona Sub-19.