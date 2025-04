Escalação do Santos: César Sampaio promove mudanças para enfrentar o RB Bragantino

A escalação do Santos está definida para o duelo com o Red Bull Bragantino, neste domingo, às 20h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico César Sampaio decidiu promover algumas mudanças na equipe em relação ao clássico contra o São Paulo para começar a reagir na competição por pontos corridos.

Para reforçar o sistema defensivo, o zagueiro Luisão entra na vaga do lateral direito Leo Godoy. Barreal, que se recupera de uma lesão na coxa esquerdo, dá lugar a Diego Pituca. No ataque, Gabriel Veron é outra novidade, substituindo o xará Gabriel Bontempo, com dores no adutor da coxa direita.

A escalação do Santos para enfrentar o Red Bull Bragantino conta com Gabriel Brazão; Luisão, Zé Ivaldo, Gil e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Rollheiser; Gabriel Veron, Guilherme e Tiquinho Soares.

Já o Red Bull Bragantino vai a campo com Cleiton; Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Guzmán e Juninho Capixaba; Gabriel, Eric Ramires e Jhon Jhon; Vinicinho, Lucas Barbosa e Sasha.

O Santos é o atual vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, com apenas quatro pontos. Nas primeiras cinco rodadas o time acumulou uma vitória, um empate e três derrotas. Um triunfo na Vila Belmiro neste domingo é de extrema importância para que o Peixe deixe a zona de rebaixamento.

O Red Bull Bragantino, por sua vez, é o atual terceiro colocado, com dez pontos, e chega embalado pelas três vitórias consecutivas contra Botafogo, Sport e Cruzeiro. Em caso de triunfo neste domingo, o time de Bragança Paulista pode colar em Palmeiras e Flamengo, que goleou o Corinthians neste domingo, na ponta da tabela.