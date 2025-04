Em duelo contra o Flamengo, Corinthians estreia nova camisa no palco do Mundial de 2000

O Corinthians estreará sua nova camisa I no embate de logo mais, contra o Flamengo, válido pelo Campeonato Brasileiro. O novo uniforme será utilizado pelos jogadores durante o restante da temporada 2025.

A nova camisa I do Corinthians foi lançada no último sábado e faz alusão aos 25 anos da conquista do primeiro Mundial de Clubes da Fifa do Alvinegro, vencido em 2000, no Maracanã, diante do Vasco. Dessa forma, nada mais justo do que estreá-la no palco da conquista tão especial.

O novo uniforme é muito parecido com o utilizado pelos campeões mundiais em 2000. Na época, a fornecedora de material esportivo do Corinthians era a Topper, que fez uma camisa predominantemente branca e as mangas pretas. Em 2025, a Nike seguiu a mesma ideia, posicionando seu logotipo e o escudo do Timão centralizados na camisa.

A nova camisa do Timão já está disponível para venda no site da Nike. O modelo versão jogador custa o valor de R$ 665,00, enquanto a versão torcedor sai por R$ 350,00.

Coincidentemente, no ano passado, o Corinthians também estreou seu primeiro uniforme contra o Flamengo, no Maracanã. O resultado, entretanto, não foi bom e terminou em derrota por 2 a 0. Agora, com a nova camisa, o Alvinegro busca um final diferente.

A bola para Flamengo e Corinthians rola logo mais, às 16h (de Brasília) deste domingo, no Maracanã, pela sexta rodada do Brasileirão.