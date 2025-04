Dono da SAF do Cruzeiro faz gesto de dispensa ao ser questionado sobre futuro de Dudu

Sequer relacionado para o duelo do Cruzeiro com o Vasco neste domingo, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro, Dudu pode estar com os dias contados no time mineiro. Pelo menos, é o que indicou Pedro Lourenço, o Pedrinho, dono da SAF celeste.

Questionado por um torcedor sobre o futuro do jogador momentos antes de a bola rolar no Estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia, o dirigente fez um gesto com as mãos que indica a saída do atleta. O vídeo foi publicado nas redes sociais e alimentou os rumores da má relação entre as partes.

Durante a transmissão do Première, a reportagem revelou que entrou em contato com a diretoria do Cruzeiro, que respondeu que irá tratar da polêmica de maneira interna, sem maiores explicações.

Dudu sequer acompanhou a delegação cruzeirense em Uberlândia. O atacante foi cortado da viagem pelo técnico Leonardo Jardim após falas polêmicas sua atual condição na equipe. Ele questionou os motivos de não estar sendo utilizado e isso incomodou o treinador. As partes não se resolveram e o gesto de Pedrinho indica que o clima deve estar ainda mais tenso do que o esperado.

O atacante de 33 anos foi anunciado pelo Cruzeiro no final do ano passado, num pacote de reforços de peso que levou nomes como Gabigol e Fabrício Bruno ao time da Toca da Raposa. Sua saída do Palmeiras foi um tanto conturbada, especialmente por conflitos com a presidente Leila Pereira. Em Minas, foram apenas 17 jogos com 2 gols marcados (sobre Mirassol e Uberlândia).