Discussão e foto: tenista número 2 do mundo reclama de ponto no Madri Open

O tenista alemão Alexander Zverev, atual número 2 do mundo, protagonizou uma cena inusitada no Madri Open neste domingo (27): ao contestar a marcação de um ponto para o adversário, discutiu com o árbitro, pegou seu celular e tirou uma foto da quadra.

O que aconteceu

Durante a partida contra o espanhol Alejandro Fokina, a arbitragem assinalou o ponto para o dono da casa em lance ajustado.

Zverev se revoltou e discutiu com a arbitragem, questionando o sistema de marcação automático da quadra, que mostrou a bola tocando a linha.

Ao ter sua reclamação indeferida pelo árbitro, Zverev pegou um celular, foi em direção à marca da bola no saibro e tirou uma foto para provar que havia tocado fora.

Esta máquina não está funcionando! Por favor, desça e veja a marca. Eu imploro. Tem um erro no sistema, a bola foi tudo isso fora.

ponderou Zverev, enquanto sinalizava com as mãos.

Ao ter sua reclamação indeferida pelo árbitro, Zverev pegou seu celular e tirou uma foto da marca da bola no saibro.

O alemão acabou punido pela arbitragem por conduta antidesportiva e foi vaiado pelo público. O lance aconteceu quando Zverev vencia o segundo set por 5/4.

No final, o ponto polêmico não fez diferença: Zverev venceu Fokina por 2 sets a 1.

Veja o momento: