Deivid Washington lamenta nova derrota do Santos: "Perdemos muitas chances"

Deivid Washington comentou a nova derrota do Santos no Campeonato Brasileiro, neste domingo, para o Red Bull Bragantino, por 2 a 1, em plena Vila Belmiro. O atacante, que entrou no segundo tempo, foi o autor do único gol do Peixe, mas não foi capaz de evitar o revés em casa.

"Temos um time com muito talento, muito tático, mas perdemos muitas chances que poderíamos ter matado o jogo. No Brasileirão o jogo se decide por um só detalhe. Perdemos muitas chances de gol e acabamos sendo derrotados. Mas, não vai faltar garra nos próximos jogos", disse Deivid Washington ao Premiere.

Com o resultado, o Santos segue na vice-lanterna do Brasileirão, com quatro pontos, à frente apenas do Sport, com dois. Em seis rodadas o Peixe acumula uma vitória, um empate e quatro derrotas no torneio.

Ainda à procura de um técnico para preencher a vaga deixada por Pedro Caixinha, demitido, o Santos tem apostado na experiência de César Sampaio no mundo do futebol. O ex-jogador e atual auxiliar técnico fixo do Peixe tinha essa partida contra o Red Bull Bragantino como um teste para, quem sabe, ser efetivado no cargo, o que não deve acontecer depois da atuação frustrante diante de pouco mais de sete mil torcedores.

O Santos volta a entrar em campo na próxima quinta-feira, às 18h (de Brasília), quando recebe o CRB, na Vila Belmiro, pela ida da terceira fase da Copa do Brasil.