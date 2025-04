Cuiabá ganha da Ferroviária, amplia invencibilidade e assume vice-liderança da Série B

O Cuiabá conquistou mais uma vitória importante neste início de Série B do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, recebeu a Ferroviária na Arena Pantanal e venceu por 1 a 0, com gol de Alan Empereur, pela quinta rodada.

O Cuiabá segue invicto na competição, agora com três vitórias e dois empates, chegando a 11 pontos na vice-liderança. Está atrás do Avaí apenas pelo saldo de gols (6 a 3). Já a Ferroviária, que tinha uma vitória e três empates, conheceu sua primeira derrota. Assim, permanece com seis pontos, em 12º lugar.

O primeiro tempo foi equilibrado e os dois times buscaram o ataque. A equipe paulista, porém, teve as melhores oportunidades, obrigando o goleiro Mateus Pasinato a fazer ao menos três defesas importantes. Logo no começo, espalmou chute de longe de Juninho. Lucas Rodrigues também cobrou falta muito bem, mas o goleiro apareceu novamente para evitar o gol. Em outro lance, Carlão finalizou de primeira, a bola ainda desviou, mas Pasinato fez outra defesa.

Já o Cuiabá teve algumas oportunidades menos perigosas. O chute de Pedrinho, por exemplo, foi bem travado, enquanto os de Denílson e Sander foram para fora, pelo alto. Já no fim do primeiro tempo, Max também tentou, mas novamente para fora.

Na volta para o segundo tempo, a Ferroviária levou perigo com chute de Juninho, mas Pasinato defendeu. Apesar disso, o Cuiabá melhorou na partida e assustou com cabeçadas de Lucas Mineiro e Juan Christian.

Até que aos 27 minutos, o time mato-grossense abriu o placar. Após cobrança de escanteio de Mateusinho, Nathan desviou e Alan Empereur apareceu na segunda trave para completar de cabeça. Mais tranquilo, o Cuiabá passou a valorizar a posse de bola e ainda teve mais algumas chegadas em bolas paradas, mas o placar não se alterou mais.

Pela sexta rodada, a Ferroviária volta a campo na sexta-feira, às 21h35, quando faz duelo complicado com o Coritiba na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP). Já o Cuiabá joga apenas na terça-feira seguinte (6), às 19h30, diante do CRB, no Rei Pelé, em Maceió (AL).

FICHA TÉCNICA

CUIABÁ 1 X 0 FERROVIÁRIA

CUIABÁ - Mateus Pasinato; Mateusinho, Nathan, Alan Empereur e Sander; Lucas Mineiro (Calebe), Denílson e Max; Pedrinho (Jadson), Derik Lacerda e Juan Christian (Lucas Cardoso). Técnico: Guto Ferreira.

FERROVIÁRIA - Dênis Júnior; Lucas Rodrigues, Gustavo Medina, Maycon e Eric Melo; Ricardinho (Quirino), Alencar e Ian Luccas (Wesley Pomba); Thiago Lopes, Carlão e Juninho (Igor Bolt). Técnico: Vinícius Bergantin.

GOL - Alan Empereur, aos 27 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Calebe e Denilson (Cuiabá); Carlão e Juninho (Ferroviária).

ÁRBITRO - Fábio Augusto Santos Sá Júnior (SE).

RENDA - R$ 23.778,00.

PÚBLICO - 1.897 torcedores.

LOCAL - Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).