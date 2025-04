Cássio salva, Cruzeiro vence Vasco e dá salto na tabela do Brasileiro

O Cruzeiro venceu o Vasco por 1 a 0, neste domingo, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo aconteceu no Estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia.

Christian marcou o gol da Raposa. Foi o primeiro gol do atacante pela equipe.

O Cruzeiro chegou à terceira vitória no Brasileiro e agora soma 10 pontos. O Vasco perdeu pela terceira vez e se mantém com 7 pontos.

As equipes voltam a jogar no meio da semana pela Copa do Brasil. Na quinta-feira, o Cruzeiro enfrenta o Vila Nova em casa e o Vasco visita o Operário.

Como foi o jogo

Cássio garante empate no primeiro tempo. A equipe com as melhores chances da primeira etapa foi o Vasco. Apesar de um gol anulado dos mandantes, os cariocas mostraram mais poder ofensivo com Coutinho em destaque. Do lado da Raposa, o goleiro Cássio foi exigido em duas finalizações perigosas e correspondeu com boas defesas.

Cruzeiro encontra o gol na etapa final. O segundo tempo demorou para engrenar, mas os mineiros aproveitaram um contra-ataque para enfim abrir o placar no Parque do Sabiá. Em boa condução de Wanderson na lateral, o ataque cruzeirense subiu em velocidade para chegar ao gol de Christian.

Lances de destaque

Cássio defende! Na primeira grande chance do jogo, aos 18 minutos, Philippe Coutinho desviou de cabeça com efeito após cruzamento pela direita. O goleiro cruzeirense saltou e espalmou para escanteio.

Gol anulado. Christian recebeu de Fagner, a bola rebateu em Kaio Jorge, que estava em posição irregular, e voltou para Christian mandar para o fundo do gol. O assistente marcou impedimento no mesmo instante.

Defesa no minuto final. No último lance do primeiro tempo, Hugo Moura bateu rasteiro e Cássio foi acionado mais uma vez em boa defesa.

1x0. Wanderson acelerou pela esquerda, chegou até o fundo e cruzou rasteiro. O zagueiro João Victor deixou escapar o corte e a bola chegou em Christian, que finalizou praticamente debaixo do travessão para abrir o placar.

Cássio de novo. Na reta final do jogo, Victor Luis teve a chance do empate com um chute da pequena área. O goleiro cresceu no lance e defendeu.

Ficha Técnica

Cruzeiro 1 x 0 Vasco

Campeonato Brasileiro -- 6ª rodada

Data e horário: 27 de abril de 2025, às 18h30 (de Brasília)

Local: Estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia

Arbitragem: Rafael Rodrigo Klein

Assistentes: Tiago Augusto Kappes Diel e Michael Stanislau

VAR: Thiago Duarte Peixoto

Cartões amarelos: -

Gols: Christian (18'/2ºT)

Cruzeiro: Cássio; Fagner (Janderson), Jonathan, Villalba e Kaiki; Romero, Lucas Silva e Christian; Matheus Pereira (Eduardo), Wanderson (Marquinhos) e Kaio Jorge (Bolasie). Técnico: Leonardo Jardim

Vasco: Léo; Paulo Henrique (Puma Rodríguez), João Victor, Lucas Freitas (Alex Teixeira) e Victor Luis; Hugo Moura, Jair (Paulinho) e Coutinho; Nuno Moreira (Loide Augusto), Rayan (Garré) e Vegetti. Técnico: Fabio Carille