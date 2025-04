Corinthians terá André Ramalho na zaga para confronto diante do Flamengo; veja escalações

O Corinthians está escalado para enfrentar o Flamengo, logo mais, em compromisso válido pelo Campeonato Brasileiro. Ainda sob o comando do técnico interino Orlando Ribeiro, o Timão terá uma mudança na zaga em relação ao time titular da última quinta-feira, contra o Racing-URU, pela Copa Sul-Americana.

Após a expulsão com menos de 15 minutos do primeiro tempo no último jogo, Félix Torres foi bancado. Com isso, André Ramalho assumiu a posição ao lado de Gustavo Henrique.

Em relação ao restante da equipe, o interino Orlando Ribeiro manteve a mesma base do 11 inicial da última quinta-feira. O meio-campo continua com Raniele, Carrillo e Breno Bidon, enquanto no ataque, Romero forma trio ao lado de Memphis e Yuri Alberto.

A escalação do Corinthians tem: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, André Ramalho e Angileri; Raniele, Carrillo e Breno Bidon; Romero, Memphis e Yuri Alberto.

O único desfalque do Timão é Rodrigo Garro, que segue em recuperação de uma tendinopatia patelar no joelho direito. Talles Magno, que foi baixa na quinta-feira, volta ao banco de reservas e fica como opção.

Do outro lado, o Flamengo de Filipe Luís terá quatro alterações em relação ao time que foi titular contra a LDU-EQU, pela Libertadores, no meio de semana.

Léo Pereira substitui Danilo e formará dupla de zaga com Léo Ortiz. No meio-campo, De La Cruz, que havia sido poupado, retorna ao 11 inicial na vaga de Evertton. Por fim, Everton Cebolinha e Pedro formam dupla no ataque, substituindo Bruno Henrique e Juninho.

O Flamengo está escalado com: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, De La Cruz, Gerson e Arrascaeta; Everton Cebolinha e Pedro.

A bola rola logo mais, a partir das 16h (de Brasília), no Maracanã, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.

Ramon Abatti Abel (SC) apitará o duelo, auxiliado por Bruno Boschilia (PR) e Thiaggo Americano Labes (SC). O VAR fica sob responsabilidade de Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC).