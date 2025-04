Corinthians: interino se desculpa, cita papo com Dorival e explica sistema

Prestes a entregar o comando para Dorival Júnior, o técnico Orlando Ribeiro, que atuou como interino do Corinthians nas últimas partidas, pediu desculpas ao torcedor pela goleada sofrida para o Flamengo. Ele também citou um papo com o futuro técnico alvinegro e explicou o sistema utilizado pela equipe no duelo de hoje do Brasileirão.

O que ele falou?

Orlando Ribeiro, técnico interino do Corinthians, durante jogo contra o Flamengo Imagem: ALEXANDRE BRUM/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO

Entregar bastão com derrota. "É ruim. Eu conheço o Dorival há um bom tempo. Gostaríamos de ter entregado o trabalho de uma maneira melhor, mas infelizmente foi assim. A gente pede desculpas ao torcedor porque sabemos o quanto é ruim apresentarmos essa derrota. Mas o Corinthians é muito grande e temos que seguir, agora com o Dorival, e tenho certeza que vamos nos recuperar o mais rápido possível."

Conversa com Dorival. "Nós nos encontramos agora no vestiário e conversamos muito pouco sobre o jogo. Já tínhamos tudo elaborado, mas tivemos uma conversa com ele naturalmente. Falamos sobre o jogo e até sobre coisas nossas."

4-3-3 ou 4-4-2? "Temos que colocar que a equipe vem em uma sequência muito pesada. Não tivemos muito tempo de dia a dia. Procuramos mexer o menos possível. A gente fala em 4-3-3, mas na realidade estávamos em 4-4-2, com Romero fechando um pouco mais. Levamos o gol muito cedo, e aí as estratégias ficam um pouco de lado. Até ajustar novamente em campo, levamos o segundo. Foi um jogo bem difícil, mas sabíamos que precisávamos de mais um homem de meio, e esse homem era o Romero."

Quatro substituições. "Para fazer alterações, você precisa ter domínio total sobre o grupo. Faríamos mais substituições, mas tivemos o pênalti. Até aquele momento, estávamos estabilizando sem tomar gols. Quando fomos fazer a substituição, saiu o pênalti. Foi circunstância. Precisávamos esperar um pouco mais até para ver como a equipe se portaria no 2° tempo, mas infelizmente levamos mais um gol."

Hugo Souza falhou em Flamengo x Corinthians, jogo do Brasileirão Imagem: Alexandre Loureiro/AGIF

Falha de Hugo Souza. "Ele pode ter falhado [no 1° gol de Pedro], mas em outros lances e em outros jogos já demonstrou sua qualidade e sua grandeza. Eu vejo que todo goleiro é sujeito a falhar, e ele não é diferente. Não o vi abatido no intervalo e tenho certeza que, no próximo jogo, ele será o Hugo que sempre foi."

Há "abismo" entre os elencos de Fla e Corinthians? "Não vejo dessa maneira. O Flamengo começou melhor até pelo entrosamento, mas não vejo a equipe deles muito longe do Corinthians. Foi um início de jogo ruim."