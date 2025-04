Com quatro de Gyokeres, Sporting goleia o Boavista e mantém liderança do Português

O Sporting conquistou mais três pontos importantes na caminhada pelo título do Campeonato Português neste domingo, ao golear o Boavista fora de casa, por 5 a 0, no Estádio do Bessa, em Porto. Gyokeres (4) e Maxi Araújo marcaram os gols do jogo, válido pela 31ª rodada do torneio.

A equipe visitante manteve a liderança da competição e chegou a 75 pontos, mesma pontuação do Benfica, que goleou o AVS por 6 a 0 também neste domingo. 17º colocado, o Boavista amargou mais uma derrota e seguiu com 21 unidades, oito a menos que o Estrela Amadora, primeiro time fora da zona da degola.

O Sporting volta a campo pelo Português no próximo domingo, quando recebe o Gil Vicente. Já o Boavista joga um dia depois contra o AVS.

?? Termina o jogo! Grande vitória dos nossos Leões no Estádio do Bessa! VAMOS SPORTING!!! ? ? Viktor Gyökeres (4) e Maxi Araújo.

? 0-5 ? // #BFCSCP pic.twitter.com/4awfJeMWTS ? Sporting CP (@SportingCP) April 27, 2025

A vitória do Sporting contou com show à parte de Gyokeres. O atacante sueco abriu o placar logo aos seis minutos, após receber passe de Maxi Araújo da linha de fundo e completar para o fundo das redes.

Ainda no primeiro tempo, aos 46, Gyokeres voltou a balançar as redes. O camisa nove recebeu passe de Francisco Trincão, invadiu a área, limpou a marcação e bateu de pé direito.

O terceiro e último tento do sueco saiu no início da segunda etapa. Aos cinco, Trincão acionou Gyokeres, que dominou e bateu na saída do goleiro para ampliar o placar para o Sporting.

Seis minutos depois do terceiro tento, o sueco recebeu na área e finalizou, mas o arqueiro conseguiu defender. Oportunista, Maxi Araújo ficou com rebote e cabeceou para o gol aberto.

Quando o resultado já parecia definido, Gyokeres apareceu novamente. Aos 47, o atacante recebeu de Harder na pequena área, mandou para o fundo da meta e anotou seu 38º gol no Campeonato Português.

Veja os demais resultados do Português deste domingo

Benfica 6 x 0 AVS



Moreirense 1 x 1 Nacional



Vitória SC 3 x 0 Rio Ave