Com mudanças no time e Estêvão no banco, Abel define Palmeiras para enfrentar o Bahia; veja escalações

O Palmeiras está escalado para o duelo contra o Bahia, que acontece neste domingo, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo (SP).

As novidades na escalação são as entradas de Benedetti, na zaga, retorno de Richard Ríos, além de Mauricio, que volta a ser titular pela primeira vez desde o retorno de lesão.

O técnico Abel Ferreira ainda conta com o retorno do atacante Vitor Roque, preservado na vitória por 3 a 2 contra o Bolívar, por dores no tornozelo esquerdo. O camisa 9 começa no banco, assim como Estêvão.

Sendo assim, o Palmeiras vai a campo com: Weverton; Giay, Benedetti, Gustavo Gómez e Piquerez; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Felipe Anderson; Mauricio, Facundo Torres e Flaco López.

O Verdão ainda não conta com Micael (entorse no tornozelo esquerdo), Marcos Rocha (cronograma individualizado), Murilo (transição física), Raphael Veiga (transição física), Mayke (transição fisica) e Bruno Rodrigues (transição física).

Do outro lado, o Bahia, comandado pelo técnico Rogério Ceni, tem: Marcos Felipe; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Erick Pulga, Ademir e Willian José.

O trio de arbitragem de campo conta com o árbitro Wilton Pereira Sampaio (GO), os assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Tiago Gomes da Silva (GO). Wagner Reway (ES) foi o responsável pelo VAR.

O Palmeiras tem 13 pontos e está nas primeiras posições. Se vencer, se garante na ponta. O Bahia, por sua vez, tem seis pontos e, atualmente, ocupa o 16° lugar.