Com gol no fim, Corinthians vira sobre o Sertãozinho na estreia do Paulistão sub-20

Na tarde deste domingo, o sub-20 do Corinthians bateu o Sertãozinho, por 3 a 2, no Estádio Municipal Frederico Dalmaso, pela primeira rodada do Campeonato Paulista da categoria. Luiz Fernando, Vitinho e Lorenzo marcaram, enquanto Gabriel Moraes e Jaja viraram para os donos da casa.

Com o resultado,o Corinthians larga na competição com três pontos e na quinta poisção. Diante da derrota, o Sertãozinho é o décimo.

Agora, os dois times voltam a campo por competições diferentes. O Corinthians encara o Fortaleza nesta quarta-feira, às 15h (de Brasília), na Fazendinha, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro sub-20. Já o Sertãozinho pega o Botafogo-SP fora de casa, no próximo sábado, também às 15h, pela segunda rodada do Paulista sub-20.

Os gols do jogo

O Corinthians inaugurou o placar aos 25 minutos da primeira etapa. Após cruzamento para dentro da área, a bola passou por todo mundo e chegou em Luiz Fernando na segunda trave. O camisa 11 dominou e finalizou rasteiro para fazer o primeiro gol alvinegro.

Com oito minutos do segundo tempo, entretanto, o Sertãozinho deixou tudo igual. Em bola alçada na primeira trave, Gabriel Moraes apareceu livre de marcação e cabeceou sozinho para o gol, igualando o marcador.

E foi aos 23 minutos que o Sertãozinho virou o duelo. Gabriel Moraes carregou pelo meio e enfiou grande passe para Jaja. O atacante só tirou do goleiro corintiano para marcar o gol da virada: 2 a 1.

Com 32 minutos, o Timãozinho voltou a deixar tudo igual com gol de Vitinho, de pênalti.

Aos 43 minutos, o Corinthians voltou a liderar o placar. Após escanteio pelo lado direito, Lorenzo, de perna direita, completou para o fundo das redes.