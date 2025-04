Cássio chora e desabafa após vitória do Cruzeiro: 'A gente é ser humano'

Cássio se emocionou no apito final após a vitória por 1 a 0 do Cruzeiro contra o Vasco neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro.

O que aconteceu

O goleiro do Cruzeiro foi às lágrimas no fim da partida. Cássio fez defesas fundamentais que garantiram os três pontos da Raposa.

No meio da semana, Cássio foi criticado pela atuação na Sul-Americana. O Cruzeiro perdeu para o Palestino, fora de casa, com um gol na reta final originado por uma falha do goleiro.

Deus nos dá forças nos momentos mais difíceis. Agradecer minha esposa e minha família. A gente é ser humano, a gente erra e acerta. Desculpa falar isso, a gente vive um momento em que as pessoas estão mais preocupadas em dar pedrada na gente, não ser vencedor e sim tentar humilhar e desrespeitar as pessoas. Isso é muito difícil de mudar, a gente tá ficando doente. O ser humano tá ficando doente, em todos os sentidos. Queria agradecer a todos do Cruzeiro. Feliz pela vitória, o time deu uma resposta boa, time de gente comprometida.

A gente tá passando do limite. A gente tá preocupado em ter algo errado para poder xingar do que torcer para as coisas darem certo. Não só no futebol, mas na vida.

Cássio, goleiro do Cruzeiro, ao Premiere