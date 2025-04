Carlos Prates lamenta derrota para Ian Garry no UFC Kansas City: "Não foi o suficiente"

Após enfileirar quatro vitórias em suas quatro primeiras lutas no Ultimate, Carlos Prates conheceu o gosto amargo da derrota pela primeira vez no octógono mais famoso do mundo no último sábado (26), no UFC Kansas City. O brasileiro batalhou, mas acabou superado por Ian Machado Garry na decisão unânime dos juízes. E não demorou muito para que o atleta da 'Fighting Nerds' viesse a público repercutir o confronto.

Através de suas redes sociais, Prates lamentou o revés sofrido na luta principal do evento. Com um vídeo da reta final do combate - seu melhor momento no duelo -, o striker de Taubaté (SP) lastimou o fato de não ter conseguido liquidar a fatura. Após ser dominado nos três assaltos iniciais pelo rival irlandês, o crescimento de produção de Carlos nos últimos rounds não foi suficiente para reverter a pontuação no julgamento dos jurados.

"Infelizmente não consegui acabar com a luta e isso (pressão no fim) não foi o suficiente!. Desculpa, família. Vou voltar mais forte!", escreveu o atleta da 'Fighting Nerds', através da ferramenta 'stories' de seu Instagram (clique aqui).

Ascensão freada

Com um 'hype' grande ao redor de seu nome, Prates teve sua meteórica ascensão freada, mesmo que momentaneamente. Número 13 do ranking, o brasileiro tende a permanecer no top 15 da categoria. Ian Garry, por sua vez, além de defender sua sétima posição, se aproximou de uma eventual disputa de título - sendo agraciado com o posto de 'reserva de luxo' da próxima luta pelo cinturão dos meio-médios.

