Bundesliga: Em casa, Bremen não sai do zero com St. Pauli; Bochum e Union Berlin também empatam

27/04/2025 15h02 Neste domingo, O Werder Bremen recebeu o St. Pauli, mas não conseguiu marcar e os times empataram em 0 a 0, pela 31ª rodada do Campeonato Alemão. Os donos da casa permanecem na oitava posição, com 46 pontos após 31 jogos. O St. Pauli briga contra o rebaixamento e está na 14ª colocação, com 31 pontos. O Bremen volta a campo pela competição no próximo sábado (03), quando irá visitar o Union Berlin, às 10h30 (de Brasília). O St. Pauli recebe o Stuttgart no mesmo dia e horário, também pelo Alemão. Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por SV Werder Bremen (@werderbremen) Bochum x Union Berlin No duelo de desesperados na luta contra o rebaixamento, Bochum e Union Berlin empataram em 1 a 1 neste domingo. O meio-campista Bero fez para o Bochum, mas Hollerbach igualou para os visitantes. O Bochum é o lanterna da Bundesliga, com 21 pontos. A equipe volta a campo na sexta-feira, quando visitará o Heidenheim, às 15h30. Por sua vez, o Union Berlin, 13º colocado com 36 pontos, atua um dia depois contra o Werder Bremen, às 10h30.