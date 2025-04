Atlético-GO cede empate ao Amazonas e amarga quarto jogo sem vitória na Série B

Neste domingo, no Estádio Carlos Zamith, o Atlético-GO cedeu empate ao Amazonas em 1 a 1, pela quinta rodada da Série B do Brasileirão. Marcelinho abriu o placar para o Dragão no final da etapa inicial, porém, na reta final, Luan deixou tudo igual para os mandantes.

Diante deste resultado, o Atlético-GO atingiu o quarto jogo sem vitória na Segunda Divisão. O Dragão, portanto, é o 13º colocado, com seis pontos. Já o Amazonas, que tem apenas duas unidades, é o 19º lugar e vive situação delicada na tabela de classificação.

Pela sexta rodada da Série B, o Atlético-GO volta aos gramados às 16h (de Brasília) do próximo domingo (4) para enfrentar o Novorizontino, no Estádio Antônio Accioly. O Amazonas, por sua vez, no sábado (3), visita o Remo, às 16h, no Estádio do Mangueirão.

Fim de jogo. Amazonas 1×1 Atlético. ? Pietra Telles pic.twitter.com/aKPRPUQ5RW ? Atlético Goianiense (@ACGOficial) April 27, 2025

O Atlético-GO inaugurou o marcador aos 45 minutos do primeiro tempo. Robert Santos passou para Marcelinho, que, avançou pelo setor esquerdo do ataque e, de perna direita, chutou colocado no ângulo esquerdo de Renan. A bola fez uma curva para dentro e estufou a gaveta do goleiro mandante.

Aos 12 minutos da segunda etapa, o Amazonas chegou a empatar com tento cravado por Henrique Almeida, porém, após revisão, o lance foi anulado.

O empate do Amazonas saiu aos 36 minutos. Após pênalti assinalado pela arbitragem, Luan assumiu a cobrança e não desperdiçou, colocando o time da casa de volta à partida.

Athletic vence, sai da zona de rebaixamento e afunda Volta Redonda

Na tarde deste domingo, Athletic e Volta Redonda reeditaram a final da Série C de 2024, desta vez pela quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Jogando na Arena Independência, o time mineiro venceu por 2 a 1. Neto Costa marcou os dois gols do Athletic, enquanto Gabriel Pinheiro descontou para o Voltaço.

Com o resultado, o Athletic somou seus primeiros três pontos e deixou a zona de rebaixamento, subindo para a 16ª posição. Já o Volta Redonda segue na lanterna, com apenas um ponto.