Athletic-MG bate Volta Redonda com dois gols de Neto Costa e desencanta na Série B

O Athletic-MG, enfim, venceu sua primeira partida na Série B do Campeonato Brasileiro. O momento histórico aconteceu na tarde deste domingo, quando jogando na Arena Independência, pela quinta rodada da competição nacional, o time mineiro superou o Volta Redonda por 2 a 1, com dois de Neto Costa.

Com o resultado, além de desencantar na Série B, o Athletic-MG foi a três pontos e escapou da zona de rebaixamento, figurando agora na 16ª colocação. Do outro lado, com apenas um, o Volta Redonda, campeão da Série C em 2024, agora aparece na lanterna e ainda não venceu.

O duelo em Belo Horizonte, casa temporária do Athletic, que realiza reformas no estádio Joaquim Portugal, em São João del Rey-MG, começou oito minutos atrasado, devido a um fato inusitado. O Volta Redonda entrou com um uniforme cinza, e após protocolo antes do início da partida, os jogadores tiveram de voltar para o vestiário para trocar o calção, a pedido da arbitragem. O árbitro Jefferson Ferreira de Moraes pediu para o time colocar o calção branco, evitando confusão com o preto do Athletic.

Com a bola rolando, não demorou para o torcedor mineiro celebrar. Logo aos três minutos, Neto Costa recebeu passe de Amorim, invadiu a área e tocou na saída de Jean Drosny para abrir o marcador. Entretanto, as equipes não conseguiram criar novas grandes chances de perigo.

O melhor momento após o gol surgiu apenas aos 38, quando Wesley Gasolina parou em Jean, que evitou que o Volta Redonda fosse para o intervalo com uma desvantagem maior no marcador.

Na volta para o segundo tempo, quem começou levando perigo foi o time visitante, que aos oito carimbou a trave em tentativa de Bruno Santos. Porém, quem voltou a celebrar foi a torcida do Athletic. Aos 24, em cruzamento na área, a bola bateu na mão de Gabriel Pinheiro e o árbitro assinalou pênalti.

Neto Costa foi para a cobrança e não desperdiçou, fazendo o segundo do time mineiro na partida e garantindo boa vantagem que resultaria na primeira vitória da equipe na história da Série B.

Nos minutos finais, Martinez recebeu o segundo amarelo e foi expulso e o Voltaço balançou as redes com Marquinhos, mas o gol foi anulado por impedimento. Na insistência, o time fluminense diminuiu com Gabriel Pinheiro, que recebeu sozinho na área e conferiu aos 50 minutos.

As equipes voltam a campo para a sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro em datas diferentes. No próximo sábado, o Volta Redonda retorna ao Raulino de Oliveira para encarar o Paysandu, a partir das 20h30. Já na terça-feira (05), o Athletic recebe o Vila Nova, no Independência.

FICHA TÉCNICA

ATHLETIC 2 X 1 VOLTA REDONDA

ATHLETIC - Jefferson Luis; Wesley Gasolina (Douglas Pelé), Edson Miranda (Gabriel Ferreira), Sidimar e Rodrigo Gelado; Sandry, Amorim e David Braga (Fernando Martínez); Max (Welinton Torrão), Neto Costa e Ezequiel (Matheus Guilherme). Técnico: Roger Silva.

VOLTA REDONDA - Jean Drosny; Jhonny, Gabriel Bahia, Gabriel Pinheiro e Sánchez; André Luiz (Dener), Robinho (Dener) e Luciano Naninho (Marquinhos); Mirandinha (Lucas Tocantins), Bruno Santos e Vitinho Lopes (Henrique Silva). Técnico: Rogério Corrêa.

GOLS - Neto Costa, aos três minutos do primeiro tempo; Neto Costa, aos 27, e Gabriel Pinheiro, aos 50 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Neto Costa, Rodrigo Gelado, Fernando Martínez (2), Roger Silva (Athletic) e Bruno Santos (Volta Redonda).

CARTÃO VERMELHO - Fernando Martínez (Athletic).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

ÁRBITRO - Jefferson Ferreira de Moraes (GO).

LOCAL - Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG).