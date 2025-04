Técnico do Liverpool foi campeão de primeira e jogou com Cássio na Holanda

O técnico Arne Slot chegou com a difícil missão de substituir o ídolo do Liverpool Jurgen Klopp. Quase um ano depois, o holandês de 46 anos levou os Reds ao 20º título do Campeonato Inglês, com direito a goleada em casa sobre o Tottenham.

De desconhecido a campeão

Slot nunca tinha saído do futebol holandês antes de acertar com o Liverpool. Ele iniciou a carreira de treinador na base do Zwolle, em 2013. No profissional, comandou o AZ Alkmaar e o Feyenoord. Com o último, foi campeão holandês na temporada 2022/23 e da Copa dos Países Baixos em 2023/24.

O ex-meia teve uma carreira discreta como jogador e atuou ao lado do goleiro Cássio no Sparta Rotterdam, na temporada 2008/09. Ele atuou apenas em clubes holandeses, entre 1995 e 2013, disputou 214 jogos e marcou 28 vezes.

Arne Slot ainda enfrentou um de seus comandados, o zagueiro Virgil van Dijk. O defensor atuou em apenas um time holandês como profissional, o Groningen.

Eu lembro [o Cássio], e, sim, ele era um jovem. Não sou tão velho ainda. Então, não é tão estranho que um dos meus mais antigos jogadores continue em atividade. Eu joguei contra o Van Dijk quando eu era novo, e ele continua jogando. Então, eu mando um alô para Cássio, se ele se lembrar de mim. Arne Slot, técnico do Liverpool, em entrevista à TNT Sports em novembro do ano passado

Com um currículo modesto, Slot chegou ao Liverpool cercado de desconfiança e com a difícil missão de substituir Klopp. O alemão estava na beira do campo dos Reds desde 2015 e optou por deixar o clube ao final da última temporada para viver um período sabático.

O comandante, porém, não sentiu a pressão e levou os Reds, com sobra, ao 20º título nacional. O Liverpool chegou a 82 pontos, contra 67 do vice-líder Arsenal, e soltou o grito de campeão com quatro rodadas de antecedência.

No Inglês, o Liverpool teve apenas duas derrotas, além de 25 triunfos e sete empates. O time tem 80% de aproveitamento na competição.

O holandês não tem mais chance de levantar outras taças nesta temporada. Os Reds foram eliminados nas oitavas da Liga dos Campeões, ficaram com o vice na Copa da Liga Inglesa e não estão entre os finalistas da Copa da Inglaterra.