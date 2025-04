Após derrota em clássico, Fluminense se reapresenta com foco na Copa do Brasil

Um dia após a derrota no clássico para o Botafogo, por 2 a 0, o Fluminense voltou aos trabalhos. Neste domingo, o elenco tricolor se reapresentou no CT Carlos Castilho e iniciou a preparação para enfrentar a Aparecidense-GO, pela Copa do Brasil.

O técnico Renato Gaúcho comandou o treino do Tricolor após o duelo, válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe viu o rival vencer a partida por 2 a 0, no Nilton Santos, e chegar ao fim a série de sete jogos sem perder.

Iniciamos a preparação para enfrentar a Aparecidense, na terça-feira. ?: Lucas Merçon/FFC pic.twitter.com/OZc9z9fRuO ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) April 27, 2025

Para o duelo contra a Aparecidense-GO, o treinador espera contar com os laterais Gabriel Fuentes e Guga. Em imagens divulgadas pelo clube, ambos apareceram trabalhando com bola e podem pintar como reforços.

O confronto é o primeiro da terceira fase da Copa do Brasil e está marcado para esta terça-feira. A bola rola no Maracanã, no Rio de Janeiro, a partir das 21h30 (de Brasília).

O Fluminense tem mais uma dia para se preparar para a partida e deve retomar os trabalhos nesta segunda-feira, novamente no CT Carlos Castilho.