Ancelotti despista sobre futuro no Real e fala até em aposentadoria

Após ficar com o vice da Copa do Rei, derrotado para o Barcelona na prorrogação, Ancelotti se esquivou de responder sobre seu futuro no Real Madrid, não citou a seleção brasileira e falou até na possibilidade de aposentadoria.

Posso seguir, posso parar... Isso será um tema das próximas semanas, não de hoje.

disse o treinador italiano.

O que aconteceu

Durante a coletiva de imprensa após a final, Ancelotti não se estendeu no assunto e evitou responder sobre a continuidade do trabalho no Real Madrid.

Ao falar em parar, o italiano levanta a possibilidade de aposentadoria. Aos 65 anos, Ancelotti é treinador de futebol há 30, desde 1995, quando iniciou sua carreira no Reggiana.

Eliminado da Liga dos Campeões e vice para o Barcelona na Copa do Rei, o Real Madrid ainda luta pelo título do Campeonato Espanhol, na busca por evitar uma dobradinha - ou até tríplice coroa - do rival.

E a seleção?

Ancelotti é o plano A da CBF para assumir a seleção brasileira na vaga deixada após a saída de Dorival Júnior.

Ao falar em 'parar', Carletto levanta dúvidas, mas segue como principal cotado para ser o próximo treinador da seleção brasileira.

Em meio ao flerte entre CBF e Ancelotti, o treinador enfrentou críticas e vaias da torcida durante a temporada, descontente com os resultados e desempenho do Real Madrid.

Uma nova derrota para o Barcelona, pedra no sapato merengue na atual temporada, complica ainda mais o clima para Ancelotti. Uma permanência para a próxima temporada é cada vez mais improvável.

A situação de Ancelotti no Real Madrid deve ser definida ao final da temporada europeia: restam cinco jogos, além dos três da fase de grupos do Super Mundial de Clubes.

É após o Mundial, inclusive, que se espera uma resposta definitiva de Ancelotti sobre a seleção brasileira.