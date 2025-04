Amazonas e Atlético-GO empatam e resultado não é bom para ninguém na Série B

O Atlético-GO perdeu a chance de voltar a vencer na Série B do Campeonato Brasileiro. Na tarde deste domingo, pela quinta rodada, até saiu na frente, mas acabou ficando no empate com o Amazonas, pelo placar de 1 a 1, em duelo disputado fora de casa, no estádio Carlos Zamith, em Manaus (AM). Marcelinho abriu o placar no final do primeiro tempo e Luan Silva deixou tudo igual de pênalti na segunda etapa.

O empate não foi bom para nenhum dos dois lados. Afinal, o Atlético-GO chegou ao quarto jogo sem vitória e segue no meio da tabela com seis pontos. O Amazonas, por sua vez, ainda não sabe o que é vencer na Série B, aparecendo na 19ª colocação, com dois pontos, dentro da zona de rebaixamento.

O duelo foi bastante movimentado desde o início, com as duas equipes indo ao ataque em busca da vitória. A primeira boa chance veio do lado do Atlético-GO, quando Marcelinho cruzou e Sandro Lima cabeceou forte no travessão.

O Amazonas tentava responder, mas viu o rival abrir o placar aos 44 minutos. Marcelinho recebeu com liberdade na área, cortou para o pé direito e chutou firme, cruzado, no ângulo do goleiro Renan, que nada pôde fazer.

Na volta para o segundo tempo, o Amazonas foi com tudo em busca do empate e chegou ao objetivo aos nove minutos, quando Henrique pegou um cruzamento de primeira e faz. Mas após analisar as imagens do VAR, o árbitro invalidou o lance por conta de uma falta no início da jogada.

Os donos da casa não desistiram e depois de tanto insistir, chegaram ao empate. Aos 36 minutos, Jackson invadiu a área e foi derrubado pelo goleiro Vladmir. Ligado no lance, o árbitro marcou pênalti. Luan Silva foi para a cobrança e não desperdiçou, fechando o placar em 1 a 1.

Agora, os dois times voltam a campo no próximo final de semana para a disputa da sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. No sábado, o Amazonas visita o Remo, no estádio Mangueirão, em Belém (PA), às 16h. No mesmo horário, mas no domingo, o Atlético-GO recebe o Novorizontino, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO).

FICHA TÉCNICA

AMAZONAS 1 X 1 ATLÉTICO-GO

AMAZONAS - Renan; Thomás Luciano (William Barbio), Jackson, Fabiano e Alyson; Larry Vásquez, Linares e Rafael Tavares (Eliton Junior); Alex Sandro (Kevin Ramírez), Rodrigo Varanda (Cocote) e Henrique Almeida (Luan Silva). Técnico: Guilherme Alves.

ATLÉTICO-GO - Vladimir; Raí Ramos (Ruan Teixeira), Alix Vinícius, Pedro Henrique e Conrado; Luizão, Rhaldney (Barrios) e Robert Santos (Kauan/Ruan); Federico Martínez, Sandro Lima (Rai Natalino) e Marcelinho. Técnico: Cláudio Tencati.

GOLS - Marcelinho, aos 45 minutos do primeiro tempo; Luan Silva, aos 37 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Fabiano, Larry Vásquez e William Barbio (Amazonas) e Barrios, Luizão, Marcelinho, Rhaldney e Vladimir (Atlético-GO).

ÁRBITRO - Antonio Dib Moraes de Sousa (PI).

RENDA - R$ 4.640,00.

PÚBLICO - 224 torcedores.

LOCAL - Estádio Carlos Zamith, em Manaus (AM).