Al Sadd aposta em brasileiros no mata-mata da Champions League Asiática

Com novo regulamento, a Champions League Asiática entrou na fase de quartas de final e, após uma semana de maratona intensiva de jogos decisivos, definirá seu campeão no próximo sábado (3). A partir da fase atual, todos os duelos serão disputados em jogo único na cidade de Jedá, na Arábia Saudita. Com três representantes na disputa, estrelas mundiais no elenco e a valiosa vantagem de ser o país-sede, os sauditas são apontados como francos favoritos a conquistarem um título que só levaram duas vezes nos últimos 18 anos ? ambas com o Al Hilal, em 2019 e 2021. Há, porém, outras potências asiáticas presentes na disputa, como o "intruso" Al Sadd, do vizinho Catar.

Bicampeão continental e recém-consagrado bicampeão nacional, o time é uma das forças mais tradicionais do futebol da região e conta em seu elenco com um quarteto brasileiro formado pelo meia Claudinho (ex-Bragantino), o volante Guilherme (ex-Corinthians), o ponta Giovani (ex-Palmeiras) e o lateral-esquerdo Paulo Otavio (ex-Athletico-PR), que espera dar sequência à ótima fase e colocar água no chope dos donos da casa.

"O poderio dos clubes da Arábia Saudita nesses últimos anos é inegável, ainda mais agora, podendo jogar em casa em todos os jogos. Mas nós já os enfrentamos nessa temporada, inclusive vencendo o Al Nassr aqui, e provamos nossa capacidade", diz Paulo Otavio, que revela um incentivo extra para sua equipe estragar a festa dos vizinhos sauditas. "Existe um fator cultural, do orgulho nacional, e uma rivalidade natural entre Catar e Arábia Saudita que leva a uma disputa sadia por esse título. É algo que todos no clube queremos muito", conta o lateral de 30 anos, que atuou por quatro anos no Wolfsburg, da Alemanha, antes de chegar ao Al Sadd, em 2023.

Abrindo os confrontos das quartas de final, nesta sexta (25), os sauditas do Al Hilal eliminaram os sul-coreanos do Gwangju com uma impiedosa goleada por 7 a 0, com gols dos brasileiros Marcos Leonardo (ex-Santos) e Malcom (ex-Corinthians), e já se garantiram na semifinal, que será disputada na próxima terça-feira (29). Neste sábado, os também sauditas do Al Ahli, do brasileiro Roberto Firmino, e o Al Nassr, do português Cristiano Ronaldo, eliminaram o Buriram United, da Tailândia, e o Yokohama Marinos, do Japão, respectivamente.

O Al Sadd, de Paulo Otavio, entra em campo somente neste domingo (27), às 13h30, horário de Brasília, contra o Kawasaki Frontale, do Japão. Caso avance à semifinal, o time do Catar poderá duelar novamente com o Al Nassr, que além de CR7, conta também com o senegalês Sadio Mané e os brasileiros Ângelo (ex-Santos), Wesley (ex-Corinthians), Bento (ex-Athletico-PR) e Otávio (ex-Inter).