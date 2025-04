Abel vê Palmeiras 'afobado' e elogia árbitro mesmo após bronca durante jogo

Abel Ferreira lamentou a "afobação" do Palmeiras na derrota para o Bahia, em jogo do Brasileirão ocorrido hoje e que acabou em derrota paulista por 1 a 0. Em entrevista coletiva, o treinador ainda fez um elogio a Wilton Pereira Sampaio mesmo após uma "bronca" no árbitro — já no 2° tempo do duelo, ele havia reclamado de um escanteio e bradou: "de [árbitro] Fifa só tens o nome".

O que Abel falou?

O que faltou? "Acho que fomos afobados no último terço. Tivemos 15 finalizações dentro da área, mas ao gol só foram duas. Temos que ser mais tranquilos e reduzir um pouco a velocidade. Temos que ser menos precipitados para fazer o gol que tanto precisamos. Tivemos oportunidades suficientes, mas não conseguimos. O futebol é assim mesmo, ganha quem consegue traduzir as oportunidades em gol, e nós, nas quatro ou cinco que tivemos, não conseguimos."

Abel Ferreira lamentou falta de "eficiência" do Palmeiras em derrota no Allianz Parque Imagem: Ettore Chiereguini/AGIF

Resultado justo? "Foi um jogo com dois tempos diferentes. A primeira parte foi equilibrada, mas o Palmeiras foi melhor no 2° tempo e perdeu o jogo. Nós, com as substituições, conseguimos criar muito mais oportunidades de gol, mas em uma situação de dois contra um, em que temos total superioridade numérica, nosso adversário acabou muito feliz. É importante fazer o gol primeiro. A primeira oportunidade flagrante foi nossa, com o Maurício. No 2° tempo, nosso adversário tirou um gol do Vitor Roque e o Paulinho, que entrou muito bem, fez assistência para o Flaco, que falhou de cabeça. O futebol é eficiência e eficácia."

Elogios a Wilton. "Falar do árbitro seria uma boa pergunta para fazer ao Messi e aos ingleses. [A derrota] não foi pelo árbitro. O que acho é que a quantidade de vezes em que eles apitam no ano é absurda. O Wilton é o melhor árbitro brasileiro."

Paulinho atuou durante Palmeiras x Bahia, embate do Brasileirão Imagem: Ettore Chiereguini/AGIF

Posicionamento de Paulinho. "O Paulinho briga pela ponta, no lugar do Facundo. Jogando o Estêvão para substituir o Felipe Anderson e tirando o Mauricio, que claramente está em falta de ritmo, eu tinha que colocar um jogador pelo meio e decidi colocar o Paulinho. O Veiga não pode jogar, eu também não posso. Ele entrou muito bem."

Benedetti titular. "Ele jogou pelo lado esquerdo e acho que teve um bom desempenho para quem foi titular pela 1ª vez. O lance do gol deles surge em uma perda de posse nossa. Depois, há um duelo com o Cauly e nós perdemos. O Benedetti não teve grandes problemas defensivos."

Usar quatro atacantes pode ser rotina? "Não sei, vai depender. Hoje acabamos assim porque precisávamos, mas gosto de equipes equilibradas. É preciso ter jogadores que ataquem, que equilibrem e que defendam. Se for o caso, podem jogar. Quase todos os treinadores do Brasil terão, durante o ano todo, o elenco sem 100% para utilizar. Quem conseguir ter menos lesões por este desgaste — que é normal em função da quantidade de jogos — deve ter sorte. O City teve várias lesões, uma delas o Rodri, e vocês viram a diferença que fez."

Maratona fora de casa. "É o pior ano de todos em relação ao calendário, mas temos que jogar com ele. O sorteio [da Copa do Brasil] foi esse, as viagens são essas... ninguém fez de propósito para passar noites sem dormir no avião. Vamos procurar fazer o que sempre fazemos: tentar recuperar o máximo possível para enfrentar tudo isso."