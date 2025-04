Abel aponta motivo de derrota do Palmeiras para o Bahia e avalia: "Fomos afobados"

Neste domingo, o Palmeiras viu sua invencibilidade no Campeonato Brasileiro cair depois de seis rodadas. Com gol já no apagar das luzes, o Verdão foi derrotado pelo Bahia, por 1 a 0, no Allianz Parque, com gol de Kayke. O técnico Abel Ferreira analisou a partida e viu dois tempos diferentes da equipe, que foi castigada pela falta de eficiência.

"Foi um jogo com dois períodos diferentes. Uma primeira parte equilibrada. Na segunda parte, o Palmeiras foi melhor e perdeu o jogo. Com as substituições que fizemos, conseguimos criar muito mais oportunidades de gol, chegar ao nosso adversário, e depois num lance na situação da 2 contra 1, onde estamos com total superioridade numérica no meio da área, e o nosso adversário acabou por ser muito feliz. Como eu disse várias vezes, é importante fazermos o gol primeiro", declarou.

"Relembro que a primeira oportunidade flagrante foi nossa, do Mauricio, na marca do pênalti. Tivemos na segunda parte mais outra que o nosso adversário tirou o arremate do Vitor Roque. Ele estava aberto quando estávamos em zona 2, mas chegava à área quando estávamos na fase do último terço. Futebol é isto, eficiência, eficácia, como já disse. Na primeira parte o jogo equilibrado, na segunda parte o Palmeiras foi melhor, mas perdemos o jogo", resumiu.

No início do primeiro tempo, Mauricio, na marca do pênalti, teve a chance de abrir o placar depois de cruzamento de Felipe Anderson, mas acabou mandando muito por cima do gol de Marcos Felipe. Na segunda etapa, o Verdão ainda teve chance com Vitor Roque, tirada em cima da linha, além de cabeceio de Flaco López e um arremate de Estêvão, de fora da área.

A partida caminhava para um empate sem gols até os acréscimos. Contudo, a defesa palmeirense vacilou em uma disputa pela esquerda. Kayky tabelou com Cauly, ganhou de Giay e tocou na saída de Weverton para garantir os três pontos.

"O resultado é demasiado penalizador para o que foi produção da equipe. Acho que já com o empate iremos ficar um pouco aborrecidos, como eu fiquei, então perder ainda mais. O futebol é assim e nós temos que aceitar, porque vai haver jogos que iremos ganhar nos últimos minutos da mesma forma, sem produzir tanto como o adversário e sendo mais eficiente", avaliou Abel.

"Acho que fomos afobados. Tivemos 15 finalizações dentro da área, mas na baliza apenas duas. Temos que ser mais tranquilos, reduzir a velocidade, não sermos precipitados para podermos fazer o gol que precisávamos. Tivemos oportunidades suficiente para fazer, mas nos faltou um ser menos afobados, mais calmos. Não conseguimos. É dar os parabéns ao nosso adversário. O futebol é assim mesmo: ganha a equipe que consegue traduzir as oportunidades em gol. Não fomos capazes", finalizou.

O Palmeiras agora precisa virar a chave para disputa da terceira fase da Copa do Brasil. A equipe volta a campo na quarta-feira, quando enfrenta o Ceará, em jogo de ida, na Arena Castelão. A bola rola a partir das 19h30 9de Brasília).

Já o próximo compromisso pelo Brasileirão é apenas no domingo, contra o Vasco, no Mané Garrincha, em Brasília (DF). No momento, o Palmeiras é vice-líder, com 13 pontos, um atrás do Flamengo, que assumiu a ponta depois de vencer o Corinthians, no Maracanã.