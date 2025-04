São Paulo se reapresenta após vencer o Santos e inicia preparação para pegar o Libertad

O São Paulo se reapresentou nesta segunda-feira no CT da Barra Funda e iniciou os trabalhos para enfrentar o Libertad, do Paraguai, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. No último domingo, em partida no Morumbis, o Tricolor venceu o Santos por 2 a 1, pelo Campeonato Brasileiro.

Como de costume, os atletas que participaram de mais minutos no San-São cumpriram um trabalho regenerativo, composto por um circuito de recuperação na academia seguido de uma leve corrida no gramado do CT.

Já o restante do grupo do São Paulo iniciou o dia com exercícios de mobilidade e de fundamentos técnicos. Após isso, comandados por Luís Zubeldia, os jogadores fizeram um trabalho com enfoque em posse de bola, outro de enfrentamento e, ao final, um jogo em campo reduzido.

Feriado com foco na @LibertadoresBR! #VamosSãoPaulo ?? ? Erico Leonan / São Paulo FC pic.twitter.com/00CsPqja9x ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) April 21, 2025

Para o confronto contra o Libertad, o São Paulo não poderá contar com algumas peças importantes. Lucas Moura, fora desde o início de março por conta de um problema no joelho direito, segue com dores e é desfalque.

Além do camisa 7, o Tricolor está sem Oscar, que segue em recuperação de uma lesão na parte posterior da coxa esquerda, Luiz Gustavo, que trata um quadro de tromboembolismo pulmonar, Pablo Maia, em recuperação de uma cirurgia no ligamento do tornozelo direito, e Calleri, que rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e tem cirurguia programada para esta quarta.

O São Paulo visita o Libertad nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Tigo La Huerta, no Paraguai. O Tricolor mira a liderança do Grupo D, já que tem quatro pontos e mede forças contra o líder, que tem seis.